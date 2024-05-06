وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن الوزارة ستقدم تسهيلات للراغبين بالاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية الصديقة للبيئة في محافظة جرش.وأضاف خلال زيارة فريق وزاري محافظة جرش، للاطلاع على مشاريع نفذتها الحكومة خلال الـ 25 عاما الماضية وعلى نسب الإنجاز في المشاريع التي تحت التنفيذ، أن التسهيلات تشمل تقديم قرض بقيمة 500 ألف دينار، وإعفاء من الإيجار لمدة 5 سنوات، لإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظة، والتشجيع على الاستثمار في تلك المنطقة.وأكد الحنيفات أن وزارة الزراعة على أتم الاستعداد للتعاون والتشارك مع مختلف القطاعات خاصة البلديات لإنشاء مشاريع استثمارية؛ لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.وأضاف بأن عدد المشاريع التي نفذتها وزارة الزراعة داخل محافظة جرش خلال الـ 25 عاما الماضية،بلغ 31 مشروعا بقيمة 14،538 مليون دينار."أبرز المشاريع التي نفذتها وزارة الزراعة داخل المحافظة هي؛ قنوات ري وآبار جمع مياه ومدارس حقلية وصيانة مركز زراعي الكتة ودراسة مشروع برما والعديد من المشاريع الأخرى" وفق مدير زراعة جرش فايز الخوالدة.