خمس علامات غريبة لانقطاع التنفس أثناء النوم

الوكيل الإخباري - إذا كنت تشخر في المنزل، فقد تكون تعاني من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وهي حالة خطيرة محتملة يتوقف فيها المرضى عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر في المرة الواحدة.

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فيما يلي خمس علامات غريبة لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يجب مراقبتها :



التعرق الليلي

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل الناس يتعرقون أثناء الليل. قد يكون الجو حاراً جداً، خاصة مع استمرار موجات الحر في السنوات القليلة الماضية بسبب أزمة المناخ. ويمكن أن تسبب بعض الأدوية التعرق الليلي، وكذلك السرطان، ومشاكل الغدة الدرقية، والأنفلونزا والالتهابات ، وظهور أعراض انقطاع الطمث.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم والذين يعانون من التعرق الليلي كانوا أكثر عرضة أيضاً لانخفاض مستويات الأكسجين لديهم بالإضافة إلى انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".



الاستيقاظ المتكرر

يستيقظ العديد من الأشخاص ليلاً لتفريغ مثانتهم، ويمكن أن يكون سبب ذلك الإفراط في تناول المشروبات، أو مرض السكري، أو الوذمة، أو ارتفاع ضغط الدم، أو بعض الأدوية، أو الحمل، وحتى شرب الكثير من السوائل قبل النوم.

لكن الاستيقاظ مرتين على الأقل في الليلة للتبول - وهو ما يسمى التبول الليلي يمكن أن يكون أيضاً علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم .



طحن الأسنان

قال داسجوبتا إن طحن الأسنان أو الضغط عليها أثناء النوم ويسمى أيضاً صرير الأسنان، وقد يكون أيضاً علامة على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.



الصداع الصباحي

وجدت الدراسات صلة بين الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والاستيقاظ بصداع. وقال داسجوبتا "يحدث هذا عادةً يومياً أو معظم أيام الأسبوع وقد يستمر لعدة ساعات بعد الاستيقاظ في الصباح. إن سبب الصداع ليس محدداً جيداً وقد يكون متعدد العوامل".



الاكتئاب والتعب والأرق

قال داسجوبتا إن بعض أعراض انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم يمكن أن تتنكر على أنها مشكلات تتعلق بالصحة العقلية أو ضباب الدماغ أو مشاكل نوم أخرى. ويؤثر النوم على قدرتنا على التفكير والتفاعل والتذكر وحل المشكلات. وتميل النساء بشكل خاص إلى عدم الإبلاغ عن الأعراض غير النمطية مثل الأرق والتعب والاكتئاب.



وإذا أيقظك انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، فقد يكون من الصعب العودة إلى النوم. وقد يشك الشخص في أنه يعاني من الأرق، دون أن يدرك أن هناك مشكلة مختلفة قد تؤدي إلى الاستيقاظ.

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