خمس فوائد صحيّة لفاكهة الخوخ

الوكيل الإخباري - رصدت وكالة "سبوتنيك" من مصادر مختلفة خمس فوائد لفاكهة الخوخ في النظام الغذائي، لاحتوائها على العديد من المغذيات.

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1. قد يقلل الخوخ من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد الخوخ في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الأول للوفاة ـ بحسب eatthis.



وجدت دراسة نشرت العام 2013 في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن ارتفاع استهلاك الأنثوسيانيدينات والفلافونويدات، أصباغ وفيرة في الخوخ، ارتبطت بمستويات أعلى من البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أو الكولسترول "الجيد" وانخفاض الدهون الثلاثية في الدم، على التوالي، وكلاهما مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



2. قد يقلل الخوخ من نمو سرطان الثدي

وجدت دراسة نشرت العام 2014 في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن البوليفينول الموجود في الخوخ قد يقلل من نمو ورم خبيث لخلايا سرطان الثدي يسمى dsln MDA-MB-435.



وجد مؤلفو الدراسة أن استهلاك اثنتين إلى ثلاث حبات من الخوخ يوميا قد يكون له تأثير مفيد في الحد من نمو هذا النوع من الخلايا السرطانية.

علاوة على ذلك، وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن المركبات الفينولية المشتقة من الخوخ كانت فعالة في استهداف نفس النوع من خلايا سرطان الثدي والحد من انتشارها.



3. قد يحسن الخوخ عملية الهضم

تريد تسريع الجهاز الهضمي البطيء؟ حاول إضافة بعض الخوخ إلى قائمتك. تحتوي حبة الخوخ المتوسطة على غرامين من الألياف الغذائية والتي يمكن أن تساعد في تحريك عملية الهضم مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.



4. قد يقلل الخوخ من خطر الإصابة بهشاشة العظام

ليس عليك تناول منتجات الألبان فقط للحفاظ على قوة عظامك، إضافة بعض الخوخ إلى روتينك المعتاد قد يؤدي المهمة.



تحتوي حبة خوخ واحدة على ما يقرب من ستة في المئة من القيمة اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.



وجدت دراسة أجريت العام 2020 نُشرت في Nutrition Research and Practice أن الخوخ مفيد لصحة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.



5. قد يحسن الخوخ أعراض أمراض الجهاز التنفسي

إذا وجدت نفسك تتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي بشكل منتظم، فقد ترغب في إضافة بعض الخوخ إلى نظامك الغذائي اليومي.



يعد الخوخ مصدرا غنيا لفيتامين سي، حيث يحتوي على ما يقرب من ستة ملليغرام من المغذيات لكل ثمرة.



وفقا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لأبحاث الفيتامينات والتغذية، من بين مجموعة من 57 من كبار السن مصابين بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، فإن المرضى الذين تناولوا مكملات فيتامين سي "كان أداؤهم أفضل بكثير" من أولئك الذين عولجوا بدواء وهمي.

البيان