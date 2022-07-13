الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

خبير يدعو الأردنيين لبيع ما لديهم من اليورو

جمعية مربي المواشي: تراجع مبيعات الأضاحي إلى 50% كان متوقعا

النفط يرتفع وسط ترقب بالسوق لبيانات التضخم الأميركية

جمعية الصرافين: زيادة الحوالات الواردة للمملكة 20% في تموز الحالي

سريلانكا تعلن حالة طوارئ بعد فرار الرئيس

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الدفاع المدني: حادث كل دقيقة وثلاث ثواني خلال عطلة العيد

الجبور يزور عددا من دور الرعاية الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك.

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

هل يمكن للذهب أن يحل مكان الدولار؟

الأربعاء، 13-07-2022 11:25 ص

دراسة تربط بين مرض في العين وخطر أمراض القلب

5e8b4bae42360404655b1d72


الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن المصابين بالتنكس البقعي الذي يسبب العمى مع التقدم في العمر معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي توفر أدلة على هذا الارتباط.

واستخدمت الدراسة التي أجريت في مستشفى نيويورك للعيون والأذن طريقة تصوير متقدمة لشبكية العين، حيث كشف الباحثون وجود رواسب درنية معينة تحت الشبكية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأمراض الأوعية الدموية عالية الخطورة.

ووفقاً لموقع "ميديكال إسكبريس"، تتشكل هذه الرواسب الدرنية في طبقة تحت الشبكية من رواسب الكولسترول الصفراء الصغيرة، ويمكن أن تحرم شبكية العين من الدم والأكسجين، مما يؤدي إلى فقدان البصر.

وقال البروفيسور ثيودور سميث أستاذ طب وجراحة العيون المشرف على الدراسة: "إذا قام أطباء العيون بتشخيص أو علاج شخص ما مصاباً بنوع معين من الرواسب الدرنية تحت الشبكية، ولكن يبدو أنه على ما يرام، فقد يكون هذا المريض مصاباً بمرض قلبي كبير غير مكتشف، أو ربما لديه ضيق في الشريان السباتي الذي قد يؤدي إلى حدوث سكتة دماغية".

وأضاف: "نتوقع في المستقبل، أنه سيتم النظر في إحالة هؤلاء المرضى مبكراً إلى طبيب القلب للتقييم والعلاج".

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
217ecc27-e8fc-4db7-8097-58022d1dc986

فرنسا تحذر: هذه المواد في الطعام تسبب السرطان

main_image62cd803781bbf

احذروها.. علامة خلف الرقبة تشير للإصابة بهذا المرض

62cc27454c59b7236b41d2e7

علامتان على أظافر قدميك مؤشر على الاصابة بمرض خطير

wG8xkafQbrgf0ibqTRYB

3 اعراض رئيسية للإصابة بسرطان القولون

215400

هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضرًا بالصحة؟

62cc02034c59b72ee463e868

من يتضرر من تناول البازلاء؟

أخبار متعلقة
5f411a4a-a1c9-4aff-9e24-d5fee16624ed--6F1UH

في اليوم العالمي للشوكولاتة.. تناولي الداكن منها فهو كنز للصحة

hdl-ve-ldl-kolesterol-ne-ifade-ediyor_20201116091131

احذره.. خطر صامت يسبب السكتة الدماغية

1

عدم قدرة الوقوف على قدم واحدة يؤشر إلى أمر خطير

62ac564542360440d7615a38

دراسة: السكري يضاعف خطر الإصابة بمرض مزمن!

405646-الارق

نصائح تساعد كبار السن على مواجهة صعوبات النوم