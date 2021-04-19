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الإثنين، 19-04-2021 09:44 ص

دراسة.. الأشخاص دائمو التذمّر هم الأكثر نجاحاً

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الوكيل الاخباري - يتّسم بعض الأشخاص بأنهم دائمو التذمّر والشكوى وإن وقعت في أيامهم بعض الأحداث الجيدة. وأظهرت دراسة حديثة أن هذا ليس أمراً سيئاً بالمطلق. فقد وجد باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا أن هؤلاء الأشخاص هم من الأكثر قدرةً على أخذ القرارات الجيدة.

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وأشار المشرف على الدراسة ريتشارد فورغاس إلى أن التشاؤم يمكن أن يشكل طاقة وقوة، وخصوصاً في المجال المهني. ورأى أن الأشخاص دائمي الشكوى والتذمر يرون تفاصيل الأمور ويمكن أن يستبقوا أي مشكلة قد تحدث. وهو ما يجعلهم يتفوقون على الأشخاص الأكثر تفاؤلاً في بعض مجالات الحياة.


كذلك وجد الباحث أن للتذمر تأثيراً إيجابياً في العلاقات العاطفية. فهذا يمكن برأيه أن يحمي من أي أمر قد يسبّب انكسار القلب. وأضاف أن الأشخاص المتذمرين يمكن ان يعيشوا لمدة أطول من غيرهم وأن يتمتعوا بصحة جيدة. لكنه نبّه في الوقت نفسه إلى ضرورة الاستفادة من الحياة والشعور بالمتعة خلالها. ولهذا رأى أنه يجب عدم التذمر في كل الأوقات ورؤية الوجه المشرق لكل ما يحدث في المحيط.

 

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