الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 09:31 ص

دراسة : المشاكل النفسية قبل الأربعين خطر على القلب

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة حديثة إن مشاكل الصحة النفسية في عمر مبكر، أو قبل بلوغ الـ 40 ترتبط بزيادة احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بمعدل 3 أضعاف.

ودعت النتائج من هم في سن الـ 39 أو أقل ويعانون من مشاكل نفسية إلى إجراء فحوصات منتظمة لمنع احتشاء عضلة القلب، إلى جانب تعديل العادات الحياتية لحماية صحة القلب والأوعية الدموية.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، وجد البحث أن من يعانون من أي اضطراب نفسي لديهم زيادة بنسبة 58% للإصابة باحتشاء عضلة القلب، و42% للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بمن لا يعانون منه.

وأجرى الدراسة الدكتور يوي كيون تشوي من جامعة سيول بكوريا الجنوبية، واستند إلى بيانات أكثر من 6.5 مليون شخص أعمارهم بين 20 و39 عاماً، من قاعدة البيانات الصحية بكوريا الجنوبية، وكان 13.1% من هؤلاء لديهم اضطراب نفسي واحد على الأقل، كالقلق أو الاكتئاب.

وبالنظر إلى كل حالة على حدة، تبين أن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أعلى 3.13 مرة لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة، و2.61 مرة للفصام، و2.47 مرة لاضطراب تعاطي المخدرات، و2.40 مرة لاضطراب ثنائي القطب، و2.29 مرة لاضطراب الشخصية، و1.97 مرة لاضطرابات الأكل، و1.73 مرة للأرق، و1.72 مرة للاكتئاب، و1.53 مرة للقلق، و1.49 مرة للاضطراب الجسدي.

ولاحظ البحث أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مرتفع بالنسبة لجميع مشاكل الصحة النفسية باستثناء اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات الأكل. وتراوحت نسبة الخطر بين الضعف و3 أضعاف بالنسبة لاضراب الفصام وثنائي القطب .

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