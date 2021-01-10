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الأحد، 10-01-2021 01:57 م

دراسة تكشف آثارا جانبية للإفراط في تناول فيتامين C

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الوكيل الاخباري - في ظل انتشار الفيروس التاجي والعديد من الأمراض الخطيرة المعدية، أصبح تعزيز المناعة هاجسا وهدفا رئيسيا عند جميع الأشخاص.

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ولكونه من المعروف أن الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" تعمل على تقوية المناعة، أصبح التركيز بشكل أساسي على الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، ومكملاته، ولكن هذا الأمر له حتما بعض النتائج والآثار الجانبية، وذلك بحسب تقرير صحي نشره موقع "تايمز أوف إينديا".

 

يجهل الكثير من الأشخاص أن الإفراط في تناول أي نوع من الفيتامينات أو المكملات يمكن أن يسبب ببعض الأضرار للجسم، عوضا عن الفائدة، إذ أن هناك مقدار معين يحتاجه الجسم، يجب التقيد به دون زيادة أو نقصان.

ووفقا للعديد من الدراسات، تتراوح الكمية الموصى بها من فيتامين "سي" بين 65-90 مليغرام يوميا، ويبلغ الحد الأقصى 2000 مليغرام يوميا.


على سبيل المثال، تحتوي البرتقالة الواحدة حوالي 51 مليغرام من فيتامين "سي"، وبالتالي فإن استهلاك قطعتين من البرتقال يوميا كافية تماما لتزويدك بجرعة يومية من هذا الفيتامين.


وعند تناول جرعة زائدة عن الحد الأقصى من هذا الفيتامين، يمكن أن يظهر الجسم بعض الأعراض مثل إسهال، إقياء، حرقة في المعدة، مغص، أرق، صداع في الرأس، ويمكن أن يساعد التوقف عن تناول الفيتامين ببساطة في تخفيف الأعراض.


لذلك، يجب على أي شخص اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامين "سي"، للحفاظ على جسم مثالي وصحي خالي من الأمراض، ولكن بشكل معتدل ومتوازن، واللجوء إلى تناول المكملات فقط بعد استشارة الطبيب.

 

سبوتنيك

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