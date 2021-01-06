صحتك فيما تأكله.. علاقة تناول المخللات بأمراض القلب؟

الوكيل الاخباري - تعتبر المخللات من الأطعمة الغذائية الغنية بالملح والصوديوم والعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، لكن تناولها بكثرة أو بكمية أكثر مما يحتاج الجسم للملح، يجعلها أطعمة مساعدة في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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فالاستهلاك الكبير للمخللات، يؤدي إلى استهلاك كميات عالية من الصوديوم ويسبب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومرض السكريّ، وترشيح الكالسيوم من العظام.

وفي هذا الشأن، تحدثت كبيرة أخصائي التغذية المستقلة في وزارة الصحة الروسية، أنتونينا ستارودوبوفا، خلال مقابلة لها مع وكالة "أنباء مدينة موسكو". وفقا لما نقله موقع "مير 24" الروسي.



وقالت: إنه "يجب ألا يتجاوز إجمالي استهلاك الملح، بما في ذلك الموجود في الخبز والنقانق والجبن والمنتجات الصناعية الأخرى، 5 غرام يوميا، ما يعادل ملعقة صغيرة.



وأوضحت الخبيرة ستارودوبوفا، أن "المخللات المختلفة، سواء الصناعية أو المصنوعة منزليا، غنية بالملح، لذا يجب أن يكون استهلاكها محدودا بشكل معقول".



ولاحظت أنه "لا يمكنك تضمين المخللات في النظام الغذائي أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع".



وقالت إنه "يجب على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي والكلى، أن يحدّوا عموما من استخدام هذه المنتجات".

وأضافت: "في التغذية الطبية للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مختلفة، لا يوصى باستخدام هذه المنتجات على اختلاف أنواعها".

سبوتنيك

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