الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الثلاثاء، 28-03-2023 09:36 ص

دراسة تكشف خطر كبير لحقن البوتوكس

تعليمات-بعد-حقن-البوتس


الوكيل الإخباري- حققت تجربة حديثة في "فرضية أن حقن البوتوكس في الجبهة يمكن أن تغير الطريقة التي يعالج ويفسر بها الدماغ مشاعر الآخرين. وأظهرت صور نشاط الدماغ أدلة على وجود علاقة بين ذاكرة عضلات الوجه ومعالجة المشاعر داخل المخ.

وتعود هذه الفرضية إلى داروين، الذي افترض أن التعبير عن المشاعر أو قمعها على وجه المرء سيؤثر بشكل مباشر على تجربة هذه المشاعر.

اضافة اعلان


ونشر فريق البحث من جامعة كاليفورنيا تقريراً عن التجربة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس"، وشملت التجربة 10 سيدات أعمارهن بين 33 و40 عاماً، تم حقن الجبهة لديهن بالبوتوكس لإحداث شلل في العضلات المسؤولة عن العبوس، وخضعن لجلسات تصوير بالرنين المغناطيسي لنشاط الدماغ قبل الحقن، وبعده بأسبوع.

وأثناء تصوير الدماغ، اطلعت المشاركات على صور لوجوه سعيدة وحزينة وغاضبة، وتم رصد نشاط الدماغ أثناء التفاعل مع هذه المؤثرات، وتبين أن منع العبوس بواسطة البوتوكس يثبط الطريقة التي تعالج الدماغ بها العواطف، حيث يعطل تعديل النشاط بين الوجه ومنطقتي اللوزة والتلفيف المغزلي داخل المخ.


وكانت دراسات سابقة قد أظهرت نتائج متباينة عن تأثير حقن البوتوكس التي تمنع تعبير العبوس على الوجه، فقد وجدت دراسة أن الناس استغرقوا وقتاً أطول لقراءة الجمل التي تحتوي على لغة عاطفية. بينما وجدت أبحاث أخرى أن عدم القدرة على العبوس يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من الاكتئاب.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف