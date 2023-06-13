دراسة : زيادة ساعات نوم المراهقين ممكنة بالتحفيز

الوكيل الإخباري- أظهر بحث جديد أن تمكن الآباء من إقناع أبنائهم المراهقين بالذهاب إلى الفراش قبل الموعد يزيد من وقت النوم بمعدل 41 دقيقة لكل ساعة، على الرغم من أن المراهقين ينامون أقل في العادة مع تقدمهم في العُمر.



وأجرى الباحثون تجربة استمرت المتابعة فيها 3 سنوات، شارك فيها 77 طفلاً أعمارهم بين 10 و16 عاماً، وتمت مقارنتهم بـ 67 مشاركاً آخر أعمارهم بين 15 و21 عاماً لم يُطلب منهم تعديل ساعات نومهم.



ووفق موقع "هيلث داي"، طُلب من المجموعة الأولى الذهاب إلى الفراش مبكراً بحيث يزيد الوقت الذي يمضونه في الفراش إلى ما بين 8 ساعات ونصف إلى 10 ساعات، لمدة 3 مرات في الأسبوع.



وتوصل الباحث إيان كامبل وزملاؤه في قسم على النفس بجامعة كاليفورنيا، إلى "حقيقة أساسية متمثلة في أن المراهقين قادرون على زيادة مدة نومهم من خلال زيادة وقت نومهم، وأن التجربة ناجحة على الرغم من تأثير الشاشات، وضغوط الواجبات الدراسية، وأن المراهقين عموماً ينامون أقل مع تقدمهم في العُمر".



وتنعكس مدة النوم الأطول إيجابياً على النمو، والأداء الدراسي، والراحة النفسية للمراهق، وهي مكافأة يمكن أن تحفّز المراهقين على التخلي قليلاً عن الشاشات في وقت مبكر من المساء.

اضافة اعلان

24