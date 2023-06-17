دراسة لمرضى السكري : هذا النوع من الشاي مفيد جداً للتحكم بالسكر !

الوكيل الإخباري-يعتبر الشاي من المشروبات المنبهة التي يفضل بعض الأشخاص تناولها بعد الوجبات، ولا تقتصر فوائده على الوقاية من السرطان وحماية القلب من الأمراض، بل يمثل أيضًا أهمية كبيرة لمريض السكري.



في السياق التالي، نوضح فوائد الشاي الأسود لمريض السكري، حسبما جاء في موقع "Health line".

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فوائد الشاي الأسود لمريض السكري



يقدم الشاي الأسود فوائد مهمة لمرضى السكري، حيث أشارت دراسة بحثية نُشرت في عام 2019، إلى أن بعض الدراسات الوبائية تظهر أنه قد يقلل من خطر الإصابة بمضاعفات السكري، وبالإضافة إلى ذلك، يقترح الباحثون أن الشاي، بما في ذلك الأسود، قد يعمل على تحسين مقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تخفيف الاستجابة الالتهابية.



وقد يعمل الشاي الأسود على مساعدة مرضى السكري بطرق أخرى، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات بشأن الشاي الأسود، أنه قد يقلل من امتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي يحسن التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث.



كما وجدت دراسة أخرى في عام 2017، أن شرب الشاي الأسود بعد تناول السكر يساعد في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، حيث نظرت الدراسة الصغيرة في الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، وكذلك الأشخاص غير المصابين به.

كما أظهرت بعض الدراسات، أن الشاي غير المحلى من المشروبات التي تساهم في خفض سكر الدم، خاصةً بعد تناول الوجبات، بفضل قدرته على تحسين مستويات الإنسولين بالجسم.

الكونسلتو الطبي

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