راجع طبيبك فوراً عند شعورك بهذه الأعراض في الكتف .. قد تنذر بجلطة قلبية

الوكيل الإخباري-تؤثر معظم مشاكل الكتف على منطقة صغيرة، ويفترض بها أن تستمر لفترة قصيرة نسبيا، وترتبط بحدوث ألم في الكتف.

اضافة اعلان



لكن في بعض الأحيان، قد تكون آلام الكتف جزءا من مشكلة أكبر وطويلة الأمد، مثل الفصال العظمي أو ألم العضلات الروماتيزمي، وذلك وفقا لموقع "فيرسَس أرثرايتس" (Versus Arthritis).



من الشائع جدا أن يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي من ألم وتورم في أكتافهم.



تقل احتمالية إصابة الكتفين بالفصال العظمي مقارنة بالمفاصل الأخرى، إلا إذا كان المرء قد أصيب بها في الماضي.



أسباب آلام الكتف

هناك العديد من الأسباب المحتملة لألم الكتف، مثل:



الالتهاب، حيث تصبح كتفك ساخنة وحمراء ومتورمة ومؤلمة، في رد فعل طبيعي لعدوى أو إصابة.



تضرر العضلات والأوتار حول الكتف.



شد في العضلات بين العنق والكتف، ويرجع هذا عادة إلى وضعك في أعلى ظهرك أو رقبتك، وغالبا ما يكون مرتبطا بطريقة الوقوف أو الجلوس عند استخدام الكمبيوتر أو في العمل.



التهاب الجراب، وهي وسادة مملوءة بالسوائل تساعد عادة العضلات والأوتار على الانزلاق بسلاسة فوق عظام الكتف.



الأضرار التي تلحق بالعظام والغضاريف، التي يمكن أن تنتج عن التهاب المفاصل.

من الممكن أيضا أن يكون الألم الذي تشعر به في كتفك ناتجا عن مشكلة في جزء آخر من جسمك، مثل رقبتك.





كيف تتخلص من آلام الكتف في المنزل؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تخفيف ألم الكتف وأنت في المنزل:



المسكنات

يمكن أن تساعد المسكنات البسيطة، مثل الباراسيتامول، أو العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، مثل أقراص وهلام الإيبوبروفين، على تخفيف الآلام.



يمكن للصيدلي عادة أن ينصحك بما يناسب حالتك، لكن لا تعمل بنصائحه أكثر من أسبوعين من دون طلب المزيد من النصائح الطبية.



العلاج بالحرارة أو البرودة

قد يكون كيس الثلج مفيدا إذا كان كتفك تؤلمك بعد إصابة طفيفة أو إذا كانت منتفخة ودافئة أكثر من الكتف الأخرى.



يمكنك استخدام كمادات باردة على موضع الألم لمدة لا تزيد على 20 دقيقة، كما يمكن أن تساعد الكمادات الحرارية في علاج معظم أنواع آلام الكتف الأخرى، خاصة إذا شعرت بالتهاب وتوتر في عضلاتك.

تغيير الوضعية

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى تفاقم مشاكل كتفك. جرب هذه النصائح:

عندما تجلس، حاول تجنب الانحناء للأمام.

غير وضعك باستمرار.

اجلس في وضع مستقيم.

عند الجلوس، ادعم أسفل ظهرك بوسادة لتحسين وضعية الجزء العلوي من الجسم.

إذا كانت ذراعك تؤلمك فثبتها على وضع مريح باستخدام وسادة سواء بجانبك أو في حضنك.



قلل من الضغط

بشكل عام، من الأفضل الاستمرار في أنشطتك العادية بقدر ما تستطيع، ولكن لا تبالغ في ذلك. وهناك طرق يمكنك من خلالها أداء بعض المهام بشكل لا يؤذي كتفك:





على سبيل المثال، عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية، حافظ على جسمك منتصبا ولا تبعد المكنسة عن جسمك، حتى لا تضطر لحركات تؤذي كتفيك.

استخدم عربة لحمل الأغراض عند التسوق، ويمكنك تقسيم الوزن بين حقيبتين وحمل واحدة في كل يد. وفي كل الحالات، احرص على توزيع عبء ما تريد حمله على جسمك كله.



عند استخدام الهاتف، لا تضعه على كتفك وتمسكه بخدك. إذا كنت تستخدم الهاتف كثيرا، فاستعن بالسماعات.

تجنب أي عمل يدوي قد يؤلمك.







متى تراجع الطبيب لألم الكتف؟

عليك الاتصال بالطوارئ فورا إذا كان ألم الكتف مصحوبا بصعوبة في التنفس أو إحساس بضيق في الصدر؛ إذ قد يشير ذلك إلى إصابتك بنوبة قلبية.



ما لم تكن قد تعرضت لإصابة خطيرة أو كنت تعاني من ألم مفاجئ ومستمر، يمكنك عادة علاج آلام كتفك من دون الحاجة إلى زيارة طبيبك.



إذا شعرت بعدم التحسن، بعد أسبوعين من معالجة نفسك في المنزل، فيجب عليك أن تزور طبيبك أو اختصاصي العلاج الطبيعي. وكذلك، يجب عليك مراجعة طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت:

تعاني من ألم شديد في كلتا الكتفين.

لديك أيضًا ألم في فخذيك.

تشعر بالحمى أو التوعك.





الجزيرة

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة