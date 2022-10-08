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السبت، 08-10-2022 02:06 م

كشف أعراض وأسباب نقص الحديد في الجسم

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الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، أن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الذي يصاحبه الشعور بالتعب والدوار وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر.

وتشير الطبيبة الروسية، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن هذه الحالة ترتبط عند النساء عادة بفقدان الدم بغزارة أثناء الحيض، وبعد سن اليأس بنزيف في الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون سبب نقص الحديد في الجسم، عدم امتصاصه في الأمعاء، بسبب الالتهابات. كما أن جسم المرأة خلال فترة الحمل يحتاج إلى المزيد من عنصر الحديد. لأن الحديد يشارك في تكوين خلايا الدم الحمراء وفي نمو الجنين.

وتضيف، ويمكن أن يكون اتباع نظام غذائي غير متوازن، سببا في نقص الحديد. لذلك لضمان استقرار مستوى الحديد في الجسم يجب إضافة اللحم والكبد والعدس والسبانخ والرمان والمشمش المجفف، إلى النظام الغذائي. ويجب أن نعلم أن الجسم يمتص فقط 10 بالمئة فقط من الحديد الذي نحصل عليه من الأطعمة. وأن الحديد الموجود في المنتجات الحيوانية يمتصه الجسم أفضل من الموجود في المنتجات النباتية.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الإنسان لا يشعر بنقص الحديد عادة. لذلك من أجل عدم تعقيد الحالة من الضروري إجراء تحليل للدم مرة في السنة لتحديد مستوى الحديد. وبناء على نتائج التحليل يصف الطبيب للمريض المكملات البيولوجية والأدوية المناسبة لحالته الصحية.


وتضيف، موضحة، إذا استمر نقص الحديد في الجسم خلال فترة طويلة، فإن الشخص سيعاني من ضيق التنفس وارتباك الوعي وعدم انتظام دقات القلب. لذلك فإن تشخيص السبب في الوقت المناسب سيساعد على بدء العلاج مبكرا ورفع مستوى هذا العنصر وتحسين الحالة الصحية للمريض.

 

روسيا اليوم

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