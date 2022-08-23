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الثلاثاء، 23-08-2022 10:46 ص

زيت تنظيف البشرة.. فوائد متعددة

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة “Instyle” أن زيت تنظيف البشرة يشهد رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة, نظرا لأنه يعمل على تنظيف البشرة بشكل لطيف.

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وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الاختلاف الأكبر بين زيت تنظيف البشرة وغيره من المستحضرات مثل كريمات الغسل أو الجل أو مزيلات المكياج التقليدية يتمثل في أن الزيت لا يحتوي على ما يعرف "بالمؤثرات السطحية" “Surfactants”، وبالتالي فهو يعتبر من ألطف أنواع مستحضرات التنظيف.

 

ويقوم الزيت بالتنظيف كنوع من المُذيبات الطبيعية؛ نظرا لأنه يرتبط بمكونات مشابهة له؛ حيث يتم امتصاص المكونات الشبيهة بالزيت في المكياج أو كجزء من الدهون عن طريق زيوت التطهير.

 

ويساعد ذلك على إزالة المكياج والدهون الزائدة مع العناية بالبشرة. ويمكن بعد ذلك شطف زيت التنظيف بالماء بسهولة.

 

العين الإخبارية 

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