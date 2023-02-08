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الأربعاء، 08-02-2023 12:21 م

طبيب يحذر من نقص هذا الفيتامين: مضاعفاته خطيرة !

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من نقص عنصر غذائي في الجسم، مؤكدًا أن انخفاضه عن المعدل الطبيعي له تأثيرات خطيرة على الصحة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العنصر الغذائي الذي يقصده هو فيتامين B12، موضحًا أن نقصه في الجسم ليس له علاقة بقلة تناول الأطعمة الغنية به.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن لكل عنصر غذائي يحصل عليه الجسم من تناول الطعام مستقبلات في الجهاز الهضمي، باستنثاء فيتامين B12.

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وأضاف: "يمتص الجسم فيتامين B12 بطريقة مختلفة عن باقي المغذيات الأخرى، عندما يصل للجهاز الهضمي، تسرع المعدة في إنتاج بروتين -يعرف باسم العامل الداخلي- مسؤول عن تغليفه من الخارج، ثم تقوم المستقبلات الخاصة بهذه المادة بنقله إلى الدم".


وأكد موافي أن نقص فيتامين B12 من الآثار الجانبية الشائعة لجراحات الجهاز الهضمي، مثل قص المعدة، لاحتمالية أن تتضرر الأنسجة المنوطة بها إنتاج هذا البروتين.


واختتم حديثه بتوضيح أن فقر الدم الخبيث من أخطر مضاعفات الناجمة نقص فيتامين B12، فضلًا عن تلف الأعصاب، مضيفًا أن المنتجات الحيوانية هي الأطعمة الوحيدة الغنية به.


الكونسلتو الطبي

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