هل مكملات الكولاجين مفيدة لالتهاب المفاصل؟

الوكيل الإخباري-يتسبب نقص الكولاجين الطبيعي في الجسم في العديد من المشكلات الصحية، ومع التقدم في العمر قد يكون نقص الكولاجين أحد أبرز مشكلات العظام والمفاصل، لذا قد تكون مكملاته هى الحل الأمثل.

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نستعرض في التقرير التالي، أبرز فوائد مكملات الكولاجين في علاج التهاب المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".



أنواع الكولاجين

يُعرف الكولاجين بأنه البروتين الأكثر وفرة في الجسم إنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة في الجسم ويمكن العثور عليه في الجلد والعظام والغضاريف والأوتار والأسنان.

تدعم حزم قوية من الكولاجين تسمى ألياف الكولاجين معظم أنسجة الجسم ويمكن العثور عليها داخل الخلايا وخارجها.

ويوجد 16 نوعًا من الكولاجين وأكثرها شيوعًا في الجسم هي:



النوع الأول : يوجد في الجلد والأوتار والأعضاء الداخلية والأجزاء غير المعدنية من العظام



النوع الثاني : يوجد في الغضروف، مما يسمح للغضروف بأن يكون مرنًا ويخفف الضغط على المفاصل



النوع الثالث : يوجد في الكبد ونخاع العظام واللمفوي



تشكل هذه الأنواع الثلاثة من الكولاجين 80٪ إلى 90٪ من الكولاجين في الجسم.



الفوائد الصحية للكولاجين لعلاج التهاب المفاصل

غالبًا ما يستخدم الكولاجين من النوع الثاني لعلاج الألم الناتج عن هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، يؤخذ عادة من الدجاج، يقال أنه يعمل عن طريق جعل الجسم ينتج مواد تقاوم، يحتوي كولاجين الدجاج على المواد الكيميائية شوندروتن والجلوكوزامين والتي قد تساعد في إعادة بناء الغضروف.



يستخدم في هشاشة العظام

يعد التهاب المفاصل التنكسي أحد أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا يحدث عندما يتآكل الغضروف الذي يحمي المفاصل بمرور الوقت، أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما تم إعطاء المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة عقار الاسيتامينوفين والكولاجين فقد تم الإبلاغ عن تحسن كبير في آلام المفاصل ووظائفها ونوعية الحياة.



يستخدم في التهاب المفاصل الروماتويدي

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا السليمة عن طريق الخطأ مما يسبب تورمًا مؤلمًا بشكل رئيسي في مفاصل اليد والرسغ والركبة، في التهاب المفاصل الروماتويدي تلتهب بطانة المفصل مما يؤدي إلى تلف أنسجة المفصل.



الآثار الجانبية المحتملة لمكملات الكولاجين

تختلف الآثار الجانبية اعتمادًا على نوع مكمل الكولاجين، ولكنها عمومًا تكون طفيفة، بشكل عام تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:



اضطراب الأمعاء

الإسهال

الطفح الجلدي أو تفاعلات الجلد

غثيان

إمساك

حرقة من المعدة

صداع الرأس



يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأسماك أو المحار أو الدجاج أو البيض تجنب تناول مكملات الكولاجين لأن العديد منها يحتوي على هذه المكونات.



لم يتم اختبار مكملات الكولاجين للتأكد من سلامتها بدرجة كبيرة، لذا يجب على الحوامل أو المرضعات تجنب استخدام هذه المنتجات قدر الإمكان.



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