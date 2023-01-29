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الأحد، 29-01-2023 09:03 ص

خبراء يحذرون من بعض مكملات فيتامين B12

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الوكيل الإخباري- حذرت مجلة "أوكو تست" الألمانية من أن بعض المكملات الغذائية لفيتامين B12 تحتوي على جرعة زائدة تصل في بعض المنتجات إلى 2000 ميكروغرام، في حين تبلغ الجرعة اليومية القصوى 25 ميكروغرام، وذلك وفقاً لتوصيات المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر.

وأوضحت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن الجرعة الزائدة من فيتامين B12 ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة، لا سيما لدى المدخنين.

لذا شددت "أوكو تست" على ضرورة عدم تناول المكملات الغذائية لفيتامين B12 إلا تحت إشراف الطبيب، موضحة أن المكملات الغذائية لفيتامين B12 تعد مهمة بصفة خاصة للأشخاص النباتيين، نظراً لأن المصادر الغذائية لفيتامين B12 ذات أصل حيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.

وأضافت "أوكو تست" أن المراهقين والبالغين يحتاجون إلى 4 ميكروغرامات من فيتامين B12 يومياً، وترتفع هذه القيمة إلى 4.5 لدى الحوامل و5.5 لدى المرضعات، وذلك وفقاً لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية.

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ويحتاج الجسم إلى فيتامين B12 لتقسيم الخلايا وعمل الجهاز العصبي، لذا فإن نقص الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب.

 

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