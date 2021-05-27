الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي‎

شرط هام للحصول على المستحقات المالية من الضمان الاجتماعي

الملك وولي العهد يستقبلان ولي عهد أبوظبي لدى وصوله مطار ماركا

الخارجية لـ الوكيل : نتابع الحالة الصحية للمعتقلين الأردنيين

استمرار دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية ليوم الجمعة

وفاة سيدة طعنها ابنها في عمان

اعلان من إدارة امن الجسور حول فتح جسر الملك الحسين

صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

المشاهد الأولى للنواب بعد تجميد عضوية العجارمة - صور

ترجيح إصدار لائحة تهم بحق معتقلين أردنيين اليوم

الخميس، 27-05-2021 11:08 ص

طبيب يكشف أسماء الأدوية المعالجة لـ'الفطر الأسود'

IMAGE_1621512255


الوكيل الاخباري - كشف طبيب مصري عن أسماء أدوية معالجة لعدوى الفطر الأسود وذلك بعد تسليط الضوء مؤخرا على ظهور عدد من الإصابات به داخل مصر.

وقال أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، حاتم بدران، أن مرض الفطر الأسود يعالج بالأدوية المضادة للفطريات مثل:

 amphotericin B الذي يتم إعطاؤه بالحقن الوريدي فقط، أو posaconazole and isavuconazole الذين يتم إعطاؤهما سواء بالفم أو بالحقن .

اضافة اعلان

وأضاف بدران، أن أدوية الفطريات الشائعة مثل fluconazole، voriconazole and echinocandins، لا يتم استخدامها في علاج هذا النوع من العدوى الفطرية  لكن يتم استخدامهم في علاج الأنواع البسيطة من الفطريات.


وشدد أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، على أن استخدام هذه الأدوية لا يتم إلا تحت إشراف طبي، محذرا من استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي دون الرجوع للطبيب المتخصص.


وفي وقت سابق، قررت وزارة الصحة المصرية تخصيص غرفة عزل منفصلة للمرضى المصابين بالفطر الأسود.


وقال الدكتور محمد علي، وكيل  مديرية الصحة بمحافظة مطروح، إنه يتم تجهيز غرف عزل لأي حالة مصابة بالفطر الأسود في مستشفى النجيلة بمطروح.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12

هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود

image

فيديو.. طبيب يوضح علاقة لقاح " فايزر" بانجذاب المغناطيس لأجسام المطعمين

image

كوب من الحليب يوميا قد يقي من أمراض القلب

istock-1145977616-1024x683

تعرف على ابرز اسباب سرطان الحنجرة

82ec0707-2d20-4677-9657-4276af3daca1_16x9_1200x676

تفاصيل اول اصابة بالفطر الاسود في مصر

6708436-510083257

تعرف على أفضل وقت في اليوم لتناول القهوة

أخبار متعلقة
bfa1914381

تحذير.. لا يجب استخدام هذه الأدوية في إنقاص الوزن

38872_1

دراسة تكشف فوائد ومضار الاستحمام بالماء الساخن

Urdun_Banner_700x465px (3)

الجراحة الروبوتية المجهرية لعلاج الدماغ والأعصاب

1020207154721974587133

الكشف عن علاقة تناول بذور الرمان في علاج الأمعاء!