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الثلاثاء، 25-04-2023 03:49 م

طبيب يوضح كيف نميز بين البواسير والسرطان

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الوكيل الإخباري- كشف الطبيب الروسي غابيز تشوبانوف أخصائي الأورام الاختلافات بين سرطان المستقيم والبواسير.

ووفقا له، لسرطان المستقيم والبواسير أعراض عديدة متشابهة: ألم في الشرج والأمعاء، نزف في المستقيم، الشعور بعدم تفريغ الأمعاء بعد التغوط، الشعور بامتلاء المستقيم واضطراب البراز.

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ويقول: "يمكن في حالة سرطان المستقيم ملاحظة نزيف دم دون تبرز. وفي حالة التغوط يكون لون الدم خمرياً وعلى شكل عرق في البراز. كما أنه في حالة السرطان تخرج مع البراز كمية كبيرة من المخاط، ويظهر اضطراب في البراز وفقدان للوزن، ويكون شكل البراز (رفيعا أو على شكل شريط رقيق)، يصاحب كل هذا شعور بعدم الراحة وألم في الأمعاء".


ويشير الأخصائي إلى أنه لتشخيص المرض يستخدم الفحص الشعاعي والتصوير المقطعي لأعضاء البطن والتصوير بالرنين المغناطيسي لمنطقة الحوض.

 

روسيا اليوم

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