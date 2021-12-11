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السبت، 11-12-2021 03:15 م

طرق علاج أنواع الأنيميا

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الوكيل الإخباري - تُعد الأنيميا من الأمراض الشائعة؛ إذ تصيب أكثر من ملياري شخص على مستوى العالم، أي أكثر من 30% من إجمالي السكان، ولكنها شائعة بشكل خاص في البلدان ذات الموارد القليلة. وتحدث الأنيميا (فقر الدم) عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم.

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ومن الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف بسبب الأنيميا، فيما توجد عدة أنواع لها، ولكن النوع الأكثر شيوعاً هو الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد، ويمكن البدء في تخفيف أعراض هذا النوع من الأنيميا عن طريق إضافة الحديد إلى نظامك الغذائي. في السطور التالية، يُطلعكِ "سيدتي.نت" على المزيد من المعلومات عن فقر الدم "الأنيميا"، وطرق علاج أنواع الأنيميا، بحسب ما ذكر موقع Cleveland Clinic.

 

 تحدث الأنيميا عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء؛ إذ تنتقل الخلايا بالحديد والهيموجلوبين؛ وهو بروتين يساعد في نقل الأكسجين عبر مجرى الدم إلى أعضائك في جميع أنحاء الجسم. وعندما يصاب شخص بالأنيميا يقال إنه مصاب بفقر الدم، وقد تعني الإصابة بفقر الدم أنك تشعر بالتعب أو البرودة أكثر مما تشعر به عادةً، أو إذا بدت بشرتك شاحبة جداً، وهذا يرجع إلى أن أعضاءك لا تتلقى الأكسجين الذي تحتاجه للقيام بوظائفها. وقد يكتشف بعض الأشخاص أنهم يعانون من الأنيميا عند القيام بفحص للدم، أو عند الذهاب للتبرع بالدم.

 

في البداية سيكتشف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا كانت الأنيميا ناتجة عن سوء التغذية أو مشكلة صحية أكثر خطورة، وبعد ذلك، يمكن علاجك بحسب نوع الأنيميا وسببها. -تُعالج الأنيميا الناجمة عن نقص الحديد بمكملات الحديد التي تؤخذ عن طريق الفم، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد، والأطعمة التي تساعد جسمك على امتصاص الحديد (مثل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي C).

 

ويتم إعطاء الحديد عن طريق التسريب الوريدي، وغالباً ما يكون هذا اختيارياً إذا كنت تعانين من مرض مزمن في الكلى. -عمليات نقل خلايا الدم الحمراء. -إذا كانت الأنيميا ناتجة عن نزيف داخلي، فقد يحتاج الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لإيقافه، ويتم استخدام الإصلاح الجراحي لعلاج الأنيميا لدى الأشخاص المصابين بنوع فتق الحجاب الحاجز المريئي المصحوب بقرحة.

 

أو بدونها (يُسمى قرح كاميرون). - تتطلب الأنواع الأخرى من الأنيميا أنواعاً أخرى من العلاج، فعلى سبيل المثال، قد تتطلب الاضطرابات الوراثية (مثل ثلاسيميا بيتا وفقر الدم المنجلي) زرع نخاع العظم. -إذا كان مرض الكلى المزمن يسبب الأنيميا، فبالإضافة إلى مكملات الحديد (عن طريق الفم أو الوريد)، يمكن أن يشمل العلاج أيضاً حقن الإريثروبويتين.

 

أو من حيث علاج السرطان، ويمكن أن يسبب كل من العلاج الإشعاعي والكيميائي فقر الدم، وقد يكون من الضروري وقف المزيد من علاج السرطان؛ حتى يتحسن فقر الدم عن طريق الحديد، وعمليات نقل الدم، والحصول على فيتامينات بي B الضرورية، أو الحصول على جرعات من الأدوية. ملاحظة من "سيدتي نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص. تابعي المزيد أسباب فقر دم الحامل في الشهور الأولى

 

المصدر - سيدتي 

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