تعرف على فوائد الزبيب الأسود لصحة الجسم

الوكيل الإخباري - يعتبر الزبيب الأسود من الفواكه المجففة، يُصنّع عن طريق تجفيف العنب في الشمس لمدة طويلة، وله طعم سكري للغاية ونكهة غنية. يتمتّع بفوائد صحية هائلة، بدءاً من الحدّ من تساقط الشعر، إلى تقليل ارتفاع ضغط الدم ومنع فقر الدم.

اضافة اعلان

فوائد الزبيب الأسود والهضم

يساعد الزبيب الأسود في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي؛ لأنه يحتوي على ألياف مفيدة قابلة للذوبان؛ الأمر الذي يساهم لدى النساء في تحسين الهضم وتعزيز الانتظام في التبرز.



فوائد الزبيب الأسود في منع الحموضة الزائدة

الزبيب الأسود يحتوي على كميات كبيرة من المعادن المفيدة مثل الحديد، النحاس، المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تساعد في موازنة مستويات الحموضة في المعدة.

فوائد الزبيب الأسود والإصابة بأمراض القلب



إن تناول الزبيب بانتظام يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم عند مقارنته بالوجبات الخفيفة الأخرى، وذلك لأنه طعام منخفض الصوديوم، ويحتوي أيضاً على مصدر جيد للبوتاسيوم الذي يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.





فوائد الزبيب الأسود في محاربة الخلايا السرطانية

يعتبر الزبيب مصدراً جيداً لمضادات الأكسدة الضرورية، التي تحمي الجسم من الجذور الحرّة التي تسبّب الإصابة بالأمراض السرطانية والشيخوخة.



فوائد الزبيب الأسود لصحة العين

يحتوي الزبيب الأسود على مادة البوليفينول، وهي واحدة من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا العين من أضرار الجذور الحرّة، وتساعد على حمايتها من الاضطرابات المتعلّقة بتقدّم العمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.



فوائد الزبيب الأسود وصحة الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب الأسود في الحفاظ على خلايا الجلد الشابة، وتمنع التلف الناتج عن شيخوخة الخلايا. ويحتوي الزبيب الأسود أيضاً على عناصر غذائية قيمة مثل فيتامين سي C والسيلينيوم والزنك؛ وقد يكون هذا المزيج من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة إضافة مفيدة للنظام الغذائي؛ من أجل الحفاظ على صحة البشرة.



فوائد الزبيب الأسود والسكر في الدم

يساعد الزبيب الأسود على خفض نسبة السكر في الدم لدى النساء، على الرغم من أنه يحتوي على كمية مركزة من السكريات أكثر من الفاكهة الطازجة، فإن تناوله مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى يقلّل من نسبة الهيموجلوبين، وهو مؤشّر على إدارة نسبة السكر في الدم.

المصدر -سيدتي