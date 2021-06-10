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الخميس، 10-06-2021 04:21 م

طرق كيفية تحمّل جوع الرجيم

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الوكيل الإخباري - يواجه العديد من متبعي الرجيم والحميات الغذائية مشكلة الجوع خلال فترة الرجيم، الأمر الذي يقف حائلاً أمام قدرتهم على الالتزام به لأطول فترة ممكنة، وذلك نتيجة قلة الكميات التي يتناولونها، ولقلة احتوائها على السعرات الحرارية، والبروتينات، والمعادن الأخرى، الأمر الذي يتطلب معرفة الطريقة الصحيحة لتحمّل هذا الجوع، ولتقليل الشعور به .

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طرق كيفية تحمّل جوع الرجيم

1- الابتعاد عن الرجيم القاسي لفترات طويلة
2- الالتزام بوجبة الإفطار
3- تناول كميات كافية من البروتينات
4- تناول كميات كافية من الفواكه
5- تناول أطعمة غنية بالألياف
6- تناول المكملات التي تثبّط الشهية
7- تجنّب حرمان النفس من الأكل
8- الالتزام بممارسة التمارين الرياضية
9- أخذ قسطٍ كافٍ من النوم

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