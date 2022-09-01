عادات يومية خاطئة تهدد صحة المفاصل

الوكيل الإخباري - لا شك في أن نمط الحياة العصري، هو المُسبب الأكبر لمعاناتنا من الأمراض والمتاعب الصحية، وذلك بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الجاهزة وغير الصحية، العمل لساعات طويلة دون توقف أو راحة، قلة النوم، التسمر خلف الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لساعات، قلة الحركة والخمول، والتوتر والقلق الدائمين.



عادات تؤثر على كفاءة وقدرة المفاصل والعضلات على الحركة والتمدد، وتزيد من آلامها أوردها موقع "الكونسلتو" نقلاً عن موقع WebMD:

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تكرار الأنشطة: مثل الكتابة على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الالكترونية بنفس الحركة أكثر من مرة، ما يؤثر على مفاصل الكتف، وإصبع الإبهام، والرقبة. وينصحك الخبراء بتجنب الأنشطة التي تستهلك المفاصل بصورة متكررة، وأخذ قسط من الراحة لمدة 5 دقائق كل ساعة.



الوضعية ذاتها: سواء في الجلوس أو الوقوف، يتسبب البقاء على نفس الوضعية ولمدة طويلة في إجهاد العضلات والمفاصل والغضاريف، والسبب في ذلك هو انخفاض تدفق الدم إلى هذه المناطق عند عدم الحركة. فإذا كان الشخص يقرأ أو يعمل على جهاز كمبيوتر، يجب التأكد من تمديد أو تغيير الوضعية كل 10 إلى 15 دقيقة.

حمل الأشياء الثقيلة: مثل الحقائب وغيرها يؤدي لتغيير وضعية الجسم وخطوات المشي، ما يتسبب في إجهاد العضلات ومفاصل العنق، والضغط على مفصل الكتف، وضغط الأعصاب الحساسة.



إهمال الشعور بالألم: لا شك في أنك أحسست مراراً وتكراراً بالألم في مفاصلك وعضلاتك، لكنك لم تعيري هذا الأمر اهتماماً. الحقيقة أنك تتسببيت لنفسك بمشكلة مستديمة في حال لم تراجعي الطبيب فور الشعور بألم أو تصلب أو تورم في أي مفصل من مفاصل الجسم.



ممارسة الرياضة بإفراط: صحيح أن الرياضة مفيدة جداً لتعزيز الصحة وتقوية الجسم وإنقاص الوزن، لكن المبالغة في ممارسة الرياضة قد يُخلف آثاراً سلبية على المفاصل تظهر من خلال الألم الحاد الذي تعانين من لعدة ساعات بعد التمرين.



نقص الكالسيوم وفيتامين د: إن كنت من الأشخاص الذين يهملون تناول مكملات فيتامين د والأطعمة الغنية به وبالكالسيوم، فإنك ستكونين أكثر عرضة لآلام المفاصل والعضلات. إذ يحتاج الجسم للكالسيوم وفيتامين د لتقوية العظام والمفاصل والعضلات، فيما يربط الخبراء بين نقص فيتامين د وانخفاض قوة العضلات. ونجد الكالسيوم في حليب اللوز وحليب الصويا، فيما يتوفر فيتامين د في الأسماك الدهنية مثل السلمون والحبوب.



قلة النوم: الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في تقليل الشعور بالألم. ويمكنك البدء بعادات النوم الجيدة، مثل تجنب شرب الكافيين قبل النوم بست ساعات على الأقل، وممارسة الرياضة بانتظام لمحاربة آلام المفاصل والعضلات.



الوزن الزائد: كلما زاد وزن الجسم زاد الضغط على المفاصل، خاصة تلك الموجودة في الفخذين والركبتين والعمود الفقري الذي يتحمل وزن الجذع. ويضغط الوزن الزائد على الغضروف الذي يساهم في امتصاص الصدمات بالمفاصل، ما يزيد من الألم وخطر الإصابة بالإنزلاق الغضروفي.



التدخين: إذ يتسبب النيكوتين بتضيق الأوعية الدموية الدقيقة التي تمد المفاصل بالدم، وخاصة الغضاريف الموجودة في العمود الفقري.

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