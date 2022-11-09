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الأربعاء، 09-11-2022 05:11 م

عكس الاعتقاد الشائع.. الاكتئاب يسهل علاجه

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الوكيل الإخباري-أكدت المؤسسة الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب "دويتشه ديبرسبونس هيلفه" أن الاكتئاب يسهل علاجه، على عكس ما يتصوره كثيرون.

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وقال رئيس المؤسسة، أولريش هيجريل، خلال عرض مؤشر الاكتئاب الألماني الجديد مع نتائج استطلاعات حول التصورات عن المرض والوضع العلاجي إن غالبية المصابين بالاكتئاب يقيمون العلاج النفسي والأدوية على أنها خيارات مفيدة للغاية أو إلى حد ما.


وفي إشارة إلى نتائج الاستطلاعات قال هيجريل إن الآراء حول مضادات الاكتئاب أسوأ لدى عموم المجتمع منها لدى المصابين.


ووفقاً للاستطلاع، ذكر المصابون أنهم اضطروا للانتظار فترات بلغت في المتوسط 10 أسابيع حتى تمكنوا من بدء أول جلسة مع معالج نفسي.


وشملت الدراسة، التي تمولها مؤسسة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، 5050 شخصاً بالغاً دون 70 عاماً على مستوى ألمانيا، من بينهم 1190 شخصاً ذكروا أنهم قد تم تشخيصهم بالفعل بالاكتئاب.


ووفقاً للخبراء، تتمثل الأعراض الرئيسية للاكتئاب في المزاج الاكتئابي و/أو فقدان الشعور بالاهتمام والفرح لأكثر من أسبوعين - بالإضافة إلى أعراض ثانوية مثل اضطرابات النوم والإرهاق والأفكار الانتحارية.


وقال هيجريل إن هناك تزايداً في عدد الأشخاص الذين يبحثون الآن عن المساعدة أكثر من ذي قبل، مضيفاً أنه يُجرى حالياً أيضا تشخيص المرض بصورة أفضل، مشيراً إلى أن عدد حالات الانتحار انخفض في ألمانيا بشكل ملحوظ منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

 

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