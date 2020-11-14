علاج طبيعي لمرضى السكري من الدرجة 2

الوكيل الإخباري _ تعد العصيدة من الاطعمة المفيدة لمرضى السكّري من النوع الثاني ، والذي يعد من الامراض الشائعة التي تصيب الكثير من الاشخاص ،وهو عبارة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين .

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وقد نصح الاطباء بتناول العصيدة المغطاة بالمكسّرات لكن دون ملح، ومليئة بالفواكه (مثل التوت أو الموز)، مع اختيار خبز الحبوب الكاملة، والذي يعد مفيداً لمرض السكّري وصحة الجهاز الهضمي.



المصدر : الامارات نيوز

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