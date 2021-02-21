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الأحد، 21-02-2021 02:35 م

علاج منزلي لتهدئة آلام الالتهابات المفاجئة

Toothache-Pain


الوكيل الاخباري - ليس من الغريب المعاناة من بعض الالتهابات، وخصوصاً في زمن العدوات والفيروسات. وهذا ما قد يسبّب الشعور بالألم في بعض الأحيان. وغالباً ما يتم علاج المشكلة من طريق استشارة الطبيب الاختصاصي وتناول الأدوية المناسبة.

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أما في حال حدوث الألم بشكل مفاجئ وعدم توافر هذه الأدوية، فمن الممكن الاعتماد عل طريقة منزلية سهلة جداً، وتتمثل بإضافة القليل من الكركم إلى خلاصة نباتية. فهو يحتوي على مادة الكركمين التي تتّسم بتأثير مضاد للالتهابات.

 

ولهذا السبب يتناول بعض الأشخاص كبسولات تحتوي عليه من أجل التخلص من أوجاع المفاصل.


أما لتهدئة الوجع الذي تسبّبه التهابات الأسنان مثلاً، فننصح بالاعتماد على النعناع. ولهذا يجب تحضير هذه الوصفة: توضع ملعقة وسط من أوراق النعناع المجفّفة في كوب من الماء المغلي. تُترك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك يُصفّى الماء ويُغسل الفم به، وهكذا يهدأ الوجع بعد دقائق قليلة. والسبب أن النعناع يحتوي على خصائص مسكّنة، كما أنه غني بالمنتول المضاد للبكتيريا.

 

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