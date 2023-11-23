علامات تدل على تأثير نقص فيتامين ب 12 على صحتك العقلية

الوكيل الإخباري - عندما يفتقر جسم الإنسان إلى أي فيتامين أساسي، فإنه يقوم بإرسال إشارات تنبه إلى هذا الخلل، وعادة ما تتم ترجمة هذه العلامات في أعراض واضحة يسهل اكتشافها.



ترتبط العلامات والأعراض التي تظهر بشكل متكرر لنقص فيتامين ب 12 بمزاج الشخص، ويقول الدكتور دون هاربر، إن نقص فيتامين ب 12 يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.





السبب الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين ب 12 هو فقر الدم، حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا السليمة في المعدة، مما يمنع امتصاص فيتامين ب 12 من الطعام الذي نتناوله.





ولكن يمكن أن يحدث النقص أيضاً إذا كان النظام الغذائي المتبع يفتقر إلى الفيتامين، على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان النظام الغذائي نباتياً ولا يحتوي مكملات فيتامين ب12 التي توجد عادة في الأطعمة غير النباتية مثل اللحوم والسلمون والحليب والبيض.





ووفقاً للمجلة الطبية البريطانية، فإن 85% من الحالات التي تعاني من نقص فيتامين ب12، تعاني من أعراض تتعلق بالصحة العقلية، وهناك سبعة أعراض مرتبطة بالصحة العقلية يجب الانتباه إليها هي:

تقلب المزاج، والتهيج، والأرق، والاكتئاب، والقلق، والهلوسة، والأوهام، ويمكن الخلط بين هذه الأعراض ومشاكل الصحة العقلية، ولكن إذا تركت هذه الحالة دون معالجة ورعاية طبية فقد تحدث مضاعفات غير محمودة، حسب ما تراه هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تقول، إن نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى العقم المؤقت، وعدم القدرة على الحمل.





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