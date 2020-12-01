علامات نقص فيتامين د .. و طرق العلاج

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الوكيل الاخباري - من الصعب على الإنسان أن يشعر بوجود لديه نقص في فيتامين د، ولكنه هناك بعض العلامات التي تحذره، مما يجعل الكثير يبحثون عن اعراض نقص فيتامين د وعن أيضًا طرق عاجها.فيتامي د Vitamin Dقد زاد الحديث عن اعراض نقص فيتامين د وعن أهميته بالجسم بجميع أنحاء العالم، وقد يرجع السر وراء هذا هو ارتفاع نسب الإصابة به بجميع أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد أصبح الآن أغلب الأشخاص حول العالم يعانون من نقص في فيتامين د.وقد كان سبب الإصابة بنقص فيتامين د الإصابة بالعديد من الأمراض المنتشرة حول العالم، وهذا إن أشار إلى شيء فأنه يشير إلى أن هذا الفيتامين هام جدًا وضروري بجسم الإنسان، فهو صاحب دور فعال في العديد من العمليات الهامة والحيوية بجسم الإنسان.ولكن نقص فيتامين د بالجسم لا يوجد له أي علامات أو أعراض تشير لهذا، كما أن الإنسان لا يشعر به أو يكتشفه إلا بعد مرور الكثير من الوقت، وعلى الرغم من هذا فأن نقصه بالجسم قد يكون سبب في تعرض الإنسان للعديد من المشاكل الصحية، والتي قد تكون هي اعراض نقص فيتامين د.اعراض نقص فيتامين دهناك العديد من المشاكل الصحية التي يمكن أن تظهر على الإنسان بسبب إصابته بنقص فيتامين د، والتي من الممكن أن يطلق عليها اعراض نقص فيتامين د، والتي سوف نتعرف عليها اليوم من خلال موقع المواطن، وهي عبارة عن:كثرة الإصابة بالأمراضفيتامين د من الفيتامينات الهامة جدًا بجسم الإنسان، فهو يلعب العديد من الأدوار الهامة والرئيسية، والتي من أهمها قدرته على أن يحافظ على قوة جهاز المناعة بالجسم، فيصبح الجسم قادر على أن يقاوم ويحارب أي عدوى، وأيضًا يحارب الفيروسات الخطيرة.وهذا قد يشير إلى أن كثرة الإصابة بالرشح والانفلونزا قد يكون أحد اعراض نقص فيتامين د، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الدراسات العلمية التي ربطت بين الإصابة بالالتهابات التنفسية وبين نقص فيتامين د.ألام الظهر والعظاميلعب فيتامين د دور كبير في امتصاص الكالسيوم في جسم الإنسان، وفي حالة الإصابة بنقص فيتامين د بالجسم، فهذا يكون سبب في ضعف العظام والتعرض لظهور العديد من الآلام المزمنة.التعب والإرهاقهناك العديد من الأسباب التي قد تكون وراء إصابة الإنسان بالتعب والإرهاق، ولكن في نفس الوقت قد يكون هذا بسبب الإصابة بنقص فيتامين د، فهناك العديد من الدراسات التي قد أشارت إلى أن نقص فيتامين د بالجسم قد يكون سبب في خفض طاقة الجسم، والتعرض للتعب والإرهاق الشديد لدى الكثير من الأشخاص.بطء التئام الجروحأشارت أيضًا العديد من الدراسات العلمية إلى فيتامين د يمكنه أن يقوم بمساعدة الجسم على أن يقوم بزيادة إنتاجه للعديد من المركبات الهامة والضرورية التي قد يحتاج إليها الجلد أثناء تكوينه، ولهذا فأن نقص فيتامين د قد يكون سبب في بطء عملية التئام الجروح.تساقط الشعرهناك أيضًا العديد من الدراسات التي استطاعت أن تثبت وجود علاقة قوية بين نقص فيتامين د بالجسم، وبين الإصابة بمرض الثعلبة الذي يسبب سقوط بالشعر.آلام العضلاتحتى الآن لم يتم تحديد السبب الحقيقي وراء الشعور بألم في العضلات، ولكن في نفس الوقت هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى احتمال وجود علاقة بين نقص فيتامين د وبين الشعور بآلام العضلات، وهذا لوجود مستقبلات فيتامين د ببعض الخلية العصبية بالجسم، والتي تعتبر هي المسئولة عن الشعور بالألم.ضعف النمو والكساح عند الأطفالأن نقص فيتامين د عند الأطفال له تأثير قوي على نمو عظام الجسم بشكل صحيح، وقد يكون نقصه سبب في زيادة لديهم ما يعرف بالوهن العضلي وتقوس الأرجل.الصداعقد تم إجراء دراسة مؤخرًا على مجموعة من الأشخاص المصابين بما يعرف بالصداع التوتري، وقد كشفت هذه الدراسة عن احتمال وجود علاقة بين انخفاض فيتامين د وبين الإصابة بالصداع المستمر.مضاعفات نقص فيتامين دقد يتسبب نقص فيتامين د إلى إمكانية زيادة نسبة إصابة الإنسان ببعض الأمراض، والتي من ضمنها:هشاشة العظامأن نقص فيتامين د قد يكون سبب رئيسي في فقدان عظام جسم الإنسان لكثافتها، وهذا قد يكون سبب في إصابة الإنسان بهشاشة العظام، وتعرض الإنسان دائمًا للكسور.بعض الاضطرابات العصبية والنفسيةأثبتت أيضًا بعض الأبحاث بوجود علاقة قوية بين نقص فيتامين د وبين ظهور بعض الاضطرابات على الإنسان، مثل المزاج السيئ، والفصام، وأيضًا الإصابة بحالة من الاكتئاب الشديد.مراض القلبقد أثبت أن نقص مستوى فيتامين د بالجسم قد يكون سبب في زيادة نسبة خطر الإصابة بضغط الدم والإصابة بفشل القلب.طرق علاج نقص فيتامين دمن أهم طرق العلاج من نقص مستوى فيتامين د بالجسم هو الاهتمام بالتعرض إلى الشمس لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة، هذا بالإضافة إلى ضرورة القيام بتناول الغذاء الصحي المتوازن، والذي يوجد به العديد من مصادر فيتامين د مثل الأسماك الدهنية، وصفار البيض وأيضًا الكبدة، فهذه الأطعمة يمكنها أن تساعد الجسم على أن يقوم بامتصاص ما يحتاج عليه من فيتامين د.