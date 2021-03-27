السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

إرادة ملكية بتعيين سمير مطاوع وجورج حزبون بمجلس الأعيان

الامن العام يحقق في ملابسات وفاة فتاة داخل منزلها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخرشة والجرايدة والزغول والوادي والمحادين والزعبي والعوضات

وفاة الدكتور محمد فؤاد ابو النادي

الملك والكاظمي يؤكدان ضرورة عقد القمة الثلاثية

فرنسا تكثف التفتيش في المطارات والمعابر لمواجهة كورونا

وزير الزراعة يبحث مع الفاو سبل دعم المزارعين

ايعاز من وزير التربية والتعليم الى جميع المدارس

الارصاد تحذر من طقس يوم الاحد

السبت، 27-03-2021 02:12 م

علامة أقل شهرة على الساعدين تدل على نقص فيتامين B12 في الجسم!

1407333


الوكيل الاخباري - يساعد فيتامين B12 الجسم بطرق أساسية، إلا أن بعض الأشخاص يكافحون لامتصاص الفيتامين بسبب حالة أساسية تسمى فقر الدم الخبيث.

اضافة اعلان

ويمكن لمعظم الناس الحصول على فيتامين B12 من نظام غذائي متنوع يشمل المنتجات الحيوانية.

 

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا نباتيا يمكنهم الحصول على فيتامين B12 من الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية.

 


ومن الأعراض الأقل شهرة التي يجب الانتباه إليها، هي ظهور بقع بيضاء على ساعد الشخص، ويمكن أن تحدث نتيجة غياب الميلاتونين في المنطقة، وفقا لـThyroid Patient Advocacy.


ويعد الميلاتونين هرمونا ينظم نمط النوم والاستيقاظ لدى الشخص، وثبت أنه مرتبط بتناول فيتامين B12.

 

وتحذر TPA: "تحدث هذه غالبا على الجزء الخارجي من الساعد ولكنها قد تحدث في أماكن أخرى.

 

كلما طالت هذه البقع، زاد بياضها. ومع مرور الوقت، تصبح البقع جافة جدا ومتقشرة".


ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:


• الشعور بالتعب الشديد.
• ضيق التنفس حتى بعد القليل من التمارين.
• خفقان القلب.
• الصداع.
• قلة الشهية.
• التهاب في الفم واللسان.


وبالنسبة لمعظم الناس، يجب أن يكون من السهل منع نقص فيتامين B12 ببساطة عن طريق التأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامين في نظامك الغذائي.


ويقول الخبراء إن البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاما، يحتاجون إلى زهاء 1.5 ميكروغرام (ملغ) يوميا من فيتامين B12، وما لم تكن مصابا بفقر الدم الخبيث، يجب أن تكون قادرا على الحصول عليه من خلال نظامك الغذائي.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Stroke02

من بينها الضوضاء... 5 عوامل ترفع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

pediatricg522903490_1436263

طبيب يكشف أولى علامات الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال

image

10 علامات تحذيرية لانخفاض السكر في الدم

1-healthcheckw

نصائح لتقليل الانتفاخ والغازات وآلام المعدة

الأسبرين

اخصائيون : تناول الأسبرين يقلل من مخاطر حدوث الجلطات

2020_5_3_21_9_13_833

طريقة بسيطة لقياس معدل ضربات القلب الطبيعي

أخبار متعلقة
7600116-1457347273

6 علامات تدل على احتمال تعرضك لخطر الإصابة بفقر الدم الخبيث!

2017_12_16_22_47_7_416

حمية بسيطة لمدة 24 ساعة فقط لنسف دهون البطن!