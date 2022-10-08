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السبت، 08-10-2022 04:12 م

علامة في الوجه تؤكد إصابتك بسرطان المعدة

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الوكيل الإخباري-تحدث الإصابة بـ سرطان المعدة عند النمو غير المنتظم لخلايا غير طبيعية في البطانة الداخلية للمعدة، ونادرًا ما ينتج عن سرطان المعدة علامات تحذيرية في المراحل الأولى أو يمكن أن تكون العلامات غامضة أو غير محددة.

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تم ربط سرطان المعدة باندفاع جلدي واحد، خاصة على الوجه، ويمكن أن يحدث عادة في المراحل المبكرة من المرض، حيث يمكن أن يؤدي سرطان المعدة إلى اضطراب جلدي نادر، وهو عبارة عن نتوءات صغيرة بارزة على الجلد، وقد تتسبب في تورم وتقشر الجلد في كل الجسم تقريبًا، خاصة في الوجه، وذلك وفقًا لتقرير نُشر في المجلة الصينية لأبحاث السرطان، وجاء في موقع "تايمز أوف إنديا".

بصرف النظر عن حالة الجلد، تشمل العلامات الأولى لسرطان المعدة، ضعف الشهية وفقدان الوزن المفاجئ وآلام البطن وعدم الراحة أو تورم البطن، ويمكن أن تكون حرقة المعدة وعسر الهضم والغثيان والقيء الذي قد يكون مصحوبًا بالدم أو بدونه، من أهم علامات الإصابة بسرطان المعدة، ويمكن أن يكون انخفاض الهيموجلوبين أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المعدة.

ومن جانب آخر، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المملحة والمدخنة والمخللة واتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث تشمل عوامل الخطر لهذه الحالة أيضًا تاريخًا من تهيج أو التهاب دائم في المعدة، أو جراحة سابقة في المعدة، أو تاريخ عائلي للمرض.

كيفية الوقاية من سرطان المعدة
قد يقلل تناول نظام غذائي مليء بالفواكه الملونة والخضروات من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ووجد باحثون أن الحد من كمية الكحول وتجنب منتجات الطماطم قد يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان.

ويمكن أن يساعد تجنب الأطعمة المملحة واللحوم المملحة والأسماك أيضًا على حماية المعدة، حيث تظهر بعض الدراسات أن زيادة الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة القاتل لدى الرجال، وليس النساء.


الوفد

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