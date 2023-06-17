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السبت، 17-06-2023 11:13 ص

غذاء شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- كشفت إحدى الدراسات أن الشوكولاته الداكنة ‏تحتوي مركباً يمكن أن يساعد في حماية الإنسان من السكتات الدماغية.

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الشوكولاته الداكنة تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ‏ضغط الدم من المعلوم أن السكتة‎ ‎الدماغية حالة طبية طارئة خطيرة ‏ومميتة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، ويحدث هذا ‏غالباً بسبب‎ ‎جلطة دموية، ويمكن أن يسبب ‏انفجار الأوعية الدموية‎.‎


لذلك يجب الانتباه إلى أن هناك عدداً من العوامل التي يمكن ‏أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها ‏ارتفاع‎ ‎ضغط الدم‎ ‎وارتفاع‎ ‎الكوليسترول‎ ‎وهما عاملان ‏يرتبطان بالنظام الغذائي السيء وقلة ممارسة الرياضة‎.‎


ومن أجل الوقاية من ذلك  قال أحد الدكتور يوهانس أويس من مؤسسة برودجيت للطب العام في لندن: "إن ‏هناك أطعمة تستطيع الحماية من خطر الإصابة بالسكتة ‏الدماغية‎، وأهمها الشوكولاتة الداكنة التي ‏تحتوي على ‏‎ 70%‎ من الكاكاو الذي ساعد في تقليل فرص الإصابة بالسكتة ‏الدماغية. 


إضافة إلى ما سبق تحتوي الشوكولاته الداكنة على مركبات ‏الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ‏ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة ‏الدماغية،‎ ‎ومن المهم أن نذكر أن شوكولاتة الحليب ‏والشوكولاتة البيضاء لا تتمتع بنفس الفوائد الصحية‎، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية. ‎

 

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