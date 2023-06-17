غذاء شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- كشفت إحدى الدراسات أن الشوكولاته الداكنة تحتوي مركباً يمكن أن يساعد في حماية الإنسان من السكتات الدماغية.
الشوكولاته الداكنة تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم من المعلوم أن السكتة الدماغية حالة طبية طارئة خطيرة ومميتة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، ويحدث هذا غالباً بسبب جلطة دموية، ويمكن أن يسبب انفجار الأوعية الدموية.
لذلك يجب الانتباه إلى أن هناك عدداً من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومنها ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وهما عاملان يرتبطان بالنظام الغذائي السيء وقلة ممارسة الرياضة.
ومن أجل الوقاية من ذلك قال أحد الدكتور يوهانس أويس من مؤسسة برودجيت للطب العام في لندن: "إن هناك أطعمة تستطيع الحماية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وأهمها الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو الذي ساعد في تقليل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.
إضافة إلى ما سبق تحتوي الشوكولاته الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن المهم أن نذكر أن شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء لا تتمتع بنفس الفوائد الصحية، بحسب صحيفة إكسبرس البريطانية.
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