غير كورونا.. 9 أسباب وراء اختفاء حاستي الشم والتذوق

الوكيل الاخباري - يصاحب فقدان حاسة الشم تأثير سلبي في التذوق، في أغلب الأحوال، وذلك لأن منطقة حاسة الشم في الأنف تتحكم في كليهما، فعندما يتم مضغ الطعام، تدخل جزيئات الرائحة إلى مؤخرة الأنف، لكي ترصد براعم التذوق ما إذا كان الإنسان يتناول طعاماً حلواً أو حامضاً أو مراً أو مالحاً.

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ويكتشف الأنف التفاصيل، مثل ما إذا كان هذا المذاق الحلو هو عنب أو تفاح. وإذا قام شخص ما بسد أنفه، فلن يتذوق الطعام أو على الأقل لن يكون بنفس المذاق لأنه لا يستطيع شمه.



وتمثل حاسة الشم هذه الأيام هاجساً للكثيرين كونها أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه وبحسب تقرير نشره موقع WebMD، يوجد الكثير من الأسباب الأخرى منها:



1- التقدم في العمر.

2- المرض أو العدوى.

3- أورام الأنف.

4- إصابة بالرأس.



5- حالات طبية متنوعة: علامة تحذير مبكرة على الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

6- السرطان وعلاجاته.

7- عقاقير وأدوية.

8- نقص فيتامينات.

9- التدخين والكيماويات.



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