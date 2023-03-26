الأحد 26-03-2023
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الأحد، 26-03-2023 09:47 ص

فائدة غير متوقعة للكافيين

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الوكيل الإخباري- تعد القهوة من المشروبات الشهيرة والمفضلة لدى الكثير من الناس حول العالم، وتتميز بنكهتها الفريدة وفوائدها العديدة للصحة والجمال. ومع قدوم شهر رمضان، يمنع على المسلمين شرب القهوة خلال ساعات الصيام، ولكن الجدير بالذكر أنه يمكن استخدام القهوة لأغراض أخرى، مثل تجميل وتنعيم الشعر.

فقد أفادت مجلة "Jolie" بأن الكافيين يعد بمثابة مفتاح صحة وجمال الشعر؛ حيث يساعد على نمو الشعر وتقوية بنية وجذور الشعر، ما يحد من تعرض الشعر للتقصف والتساقط.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الكافيين يسهم في التخلص من بقايا مستحضرات التصفيف، كما أنه يساعد فروة الرأس على التخلص من قشور الجلد، ومن ثم "التنفس" بصورة أفضل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الكافيين حلاً للشعر الدهني، فضلاً عن أنه يمنح الشعر ملمساً ناعماً كالحرير ويضفي عليه لمعاناً ساحراً يأسر الألباب.

ولتحقيق النتائج المرجوة، أوصت مجلة "Jolie" بتطبيق الكافيين على الشعر بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعياً، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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نظفي شعرك بالشامبو كالمعتاد واشطفيه جيداً.


وزعي القهوة المطحونة على شعر رطب وقومي بتدليكها في جميع أنحاء الشعر.


لا تدعي فروة رأسك أيضاً وافركي المسحوق بحركات دائرية. بهذه الطريقة

 

تتأكدين من أن المكونات يمكنها تحقيق تأثيرها الكامل.


اتركي القهوة على شعرك لمدة عشر دقائق.


اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر

 

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