فطريات الرأس.. أسباب وأعراض

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية، إن فطريات الرأس من الأمراض الجلدية المزعجة، وقد تُسبب الصلع.



وأوضحت الرابطة أنها تنتقل إلى فروة الرأس بعد التعامل مع الحيوانات مثل القطط والكلاب، أو من شخص إلى آخر بسبب استخدام الأغراض الشخصية مثل المشط، وفرشاة الشعر ، وماكينة الحلاقة، والقلنسوة، والمناشف.

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وتتمثل أعراضها في احمرار فروة الرأس، والحكة، وقشرة الشعر، وتقصفه وسقوطه ونشوء مواضع صلع مستديرة.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للعلاج في الوقت المناسب، بمضادات الفطريات من شامبو أو محلول، أو أقراص، أو حقن.

ويتسبب إهمال العلاج في اختفاء الشعر في مواضع الصلع، وقد تنشأ ندبات في فروة الرأس، ما يمثل كابوساً مزعجاً للنساء خاصة.

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