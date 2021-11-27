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السبت، 27-11-2021 04:02 م

فوائد بذور اليقطين لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري - مرض السكري هو أحد أبرز الأمراض المزمنة شيوعاً في العالم، وتزداد أعداد الإصابة به سنوياً، وله عدد من الأسباب، وأحد الأسباب الرئيسية هو عدم تناول أطعمة صحية وسوء التغذية، لذلك يسعى الأطباء والمختصون دوماً للبحث في الأطعمة عن ما يضر مرضى السكري وما ينفعهم.

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وفي هذا السياق كشف دراسة جديدة عن نوع من الأغذية يساعد مرضى السكري في السيطرة عليه، وهو في الآتي:

مرض السكري يحدث عند عدم مقدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يمتص سكر الدم لتحويله إلى طاقة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستواه في الدم، ولهذا الأمر خطورة على الصحة.

 

وهنالك طرق عدة لخفض مستوى السكر في الدم منها تناول الأطعمة التي تساهم في ذلك، وهنالك عدد من الأطعمة تؤثر على مستوى السكر في الدم وتساعد في خفضه ومنها ما جاء في موقع "Healthline" ، فإن بذور اليقطين غنية بالكربوهيدرات التي تسمى السكريات، والتي أظهرت تأثيرات قوية في تنظيم السكر .


وثبت أن العلاجات باستخدام مستخلصات اليقطين ومسحوقها تقلل بشكل كبير من مستويات السكر في الدم في كل من الدراسات التي أجريت على الإنسان والحيوان.

 

 

المصدر - هي

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