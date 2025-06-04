ليبيا.. منظمة حقوقية تطالب بتوقيف سيف الإسلام القذافي وتسليمه للجنائية الدولية

وفي تقرير أصدرته الاثنين الماضي، أعادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التذكير بقضية سيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى أسامة نجيم رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، وقالت إن "كليهما مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معتقدة أن السلطة القضائية في ليبيا غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة، وغير قادرة على ذلك.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "ينبغي للسلطات الليبية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في اعتقال كل الأشخاص الموجودين بليبيا الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها، مثل سيف الإسلام وأسامة نجيم".
وذكرت المنظمة أن السلطات الليبية فشلت في اعتقال سيف الإسلام القذافي، الذي لا يزال طليقا ومطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق بثورة 2011.
-
أخبار متعلقة
-
كندا.. حرائق الغابات تلتهم 400 منزل وتجبر الآلاف على النزوح
-
خامنئي يرد على واشنطن: لن نتخلى عن التخصيب
-
أكسيوس: إيلون ماسك يمنح الديمقراطيين ذخيرة جديدة ضد صديقه ترامب
-
عملية "شبكة العنكبوت".. صور فضائية ترصد خسائر روسيا
-
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
-
الجيش الإسرائيلي يقول إن مقذوفين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة
-
البرلمان العربي يهنئ البحرين فوزها بعضوية مجلس الأمن الدولي
-
كسوة الكعبة.. خيوط من ذهب وحرير بمواصفات وجودة لا تتأثر بالظواهر الجوية