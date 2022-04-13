الوكيل الإخباري - القرفصاء تمرين ديناميكي للقوة، يتطلب إشراك عضلات في الجزأين العلوي والسفلي من الجسم. للاطلاع على فوائد تمرين القرفصاء للنساء، تابعي التقرير الآتي:





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يمكن أن تساعد إضافة القرفصاء إلى التدريبات على تعزيز الأداء الرياضي وتقليل خطر الإصابة والحفاظ على سهولة الحركة على مدار اليوم. ثمّة فوائد عدّة لتمرين القرفصاء، منها على سبيل المثال لا الحصر:





تعزيز القدرة والقوة الرياضية

تساعد إضافة سكوات القفز إلى التمرين على تطوير القوة والسرعة الكبيرة، والتي بدورها قد تساعد في تحسين أدائك الرياضي. يحسن التدريب على القفز والقرفصاء القدرة على أداء العديد من العروض الرياضية المختلفة في وقت واحد.



التقليل من مخاطر الإصابة

عند تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، يصبح أداء حركات الجسم أفضل من حيث التوازن الصحيح.

بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ دمج القرفصاء في الروتين الرياضي يساعد أيضاً على تقوية الأوتار والأربطة والعظام، والتي، وفقاً للمجلس الأمريكي للتمرين، قد تساعد على تقليل خطر الإصابة.

تقوية القلب



إن امتلاك عضلات بطن قوية يمكن أن يجعل الحركات اليومية أسهل. ليس ذلك فحسب، بل يمكن لجذع قوي أن يحسّن التوازن، ويخفف الألم في أسفل الظهر. يوصى باستهداف العضلات الأساسية بقرفصاء الظهر لتقليل مخاطر الإصابة ولتعزيز الأداء الرياضي.



عضلات أقوى

يضم الجزء السفلي من الجسم بعضاً من أكبر وأقوى عضلاتك. إن عضلات المؤخرة والعضلات الرباعية وأوتار الركبة والأطراف المقربة ومثنيات الورك والعجول هي المسؤولة عن كل حركة تقومين بها تقريباً. يمكن أن تساعد تمارين القوة مثل القرفصاء على تقوية العضلات في الجزء السفلي من الجسم.

حرق السعرات الحرارية



غالباً ما يتم ربط حرق السعرات الحرارية بالتمارين الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجات. لكن أداء الحركات المركّبة عالية الكثافة مثل القرفصاء يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية، وبالتالي إنقاص الوزن.





التنوع يساعد في التحفيز

بمجرد إتقان القرفصاء الأساسي، هناك العديد من الأنواع المختلفة من أشكال القرفصاء التي يمكنك تجربتها. يمكن أن يساعد تغيير تمرين القرفصاء على جعل التمرين ممتعاً، مع تنشيط مجموعات العضلات المختلفة أيضاً.

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