الوكيل الإخباري -رفع الساقين على الجدار أو "فيباريتا كاراني" هو تمرين يوغا يسمح للعقل والجسم بالاسترخاء وتخفيف التوتر. ويعد واحداً من أكثر تمارين اليوغا التي يمكن القيام بها، لأنه لا يتطلب الكثير من المرونة أو القوة. قد يكون هذا التمرين هو ما نحتاجه جميعاً بعد يوم عمل مكثف، أو في أي وقت، بخاصة عندما يكون هناك الكثير من التوتر المخزّن في أجسامنا. إلى ذلك، قد يهمك الاطلاع على تمارين اليوغا لزيادة الطول.



تشمل فوائد تمرين رفع الساقين على الجدار، الآتي:

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يريح العقل والجسم:

يُعدّ هذا التمرين طريقة رائعة لتهدئة الأعصاب إذ تسمح لك بالاسترخاء العميق، والتخلص من القلق والتوتر، والعودة إلى التوازن.



تنشيط الدورة الدموية:

يمكن أن يسهل هذا التمرين التصريف الوريدي ويحسن حركة السائل الليمفاوي للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أو يقضون الكثير من الوقت في الوقوف أثناء النهار.

تهدئة تقلصات العضلات:

من فوائد رفع الساقين على الجدار، المساعدة على تصريف التوتر وتهدئة الساقين والقدمين المتورمتين أو المتشنجتين. يمكن أن يكون هذا علاجاً بعد الطيران أو النشاط البدني أو من الآثار الضارة للجلوس أو الوقوف أثناء النهار. كما يساعد في استرخاء قاع الحوض وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية والمشاكل المرتبطة بها.



تمدد أوتار الركبة والأرداف:

يمدد هذا التمرين بلطف أوتار الركبة والأرداف والعمود الفقري والوركين مع تخفيف الضغط عن أسفل الظهر. علاوة على ذلك، فإن زاوية الجسم في هذه التمرين تقلل منحنى العمود الفقري القطني، مما يؤدي إلى إطالة وتمديد عضلات الظهر.



تخفيف الضغط أسفل الظهر:

يخفف تمرين رفع الساقين على الجدار الضغط على منطقة أسفل الظهر، بينما يعمل أيضاً على إرخاء العضلات في هذه المنطقة.



تقليل الصداع والصداع النصفي:

نظراً لأن معظم حالات الصداع مرتبطة عادةً بالتوتر، فهذا التمرين يساعد على شد عضلات رقبتك وكتفيك وظهرك واسترخائها مع تحسين الدورة الدموية في الرأس.



تحفيز الهضم:

يعمل هذا التمرين على الاستجابة العصبية "للراحة والهضم". في هذه الحالة، سيعمل الجسم بنشاط على هضم الطعام.



تحسين النوم:

رائع للاسترخاء. يساعد رفع ساقيك، جنباً إلى جنب مع التحكم في التنفس على تخفيف التوتر داخل جسمك. يظهر هذا في معدل ضربات قلب منخفض، مما يؤدي إلى استجابة استرخاء ويساعد بدوره على تقليل القلق والتوتر والأرق.



تهدئة العقل

من خلال الاسترخاء التام والتركيز على التنفس العميق، سوف تستحضرين حالة تأمل واسترخاء.



كيفية أداء تمرين رفع الساقين



لأداء هذا التمرين بطريقة صحيحة، والاستفادة من فوائده. ابدئي بإعداد مساحة مريحة حول الحائط، كما يمكنك الاستلقاء في السرير مع رفع ساقيك على ظهر السرير. بعد ذلك، دعي وركيك بالقرب من الحائط قدر الإمكان. ارفعي قدميك على الحائط حتى يصبح جسمك على شكل حرف L. يمكنك وضع وسادة تحت رأسك، أو ترك ذراعيك على بطنك أو على الجانبين. ركّزي على أنفاسك. حاولي إطالة أنفاسك، وخذي شهيقاً عميقاً وبطيئاً من خلال أنفك وزفيراً عميقاً وبطيئاً من خلال أنفك.



حاولي البقاء على هذا النحو لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل الفوائد.



سيدتي