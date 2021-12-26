فوائد صحية منوعة لشرب الكمون والليمون

الوكيل الإخباري - أحد أهم المشروبات ذات القيم الغذائية العالية هو مشروب الكمون والليمون؛ فالكمون يحتوي على نسب عالية من العناصر وخاصة الحديد، والألياف، فيما الليمون وهو من النباتات الحمضية يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر والفيتامينات خاصة فيتامين سي C، وكلاهما يجتمع فيهما مركّبات مضادة الأكسدة.

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فوائد شرب الكمون والليمون والكبد

يحتاج الكبد إلى تنظيف مستمر، وذلك لتنقيته من السموم، وهنا تكمن فوائد الكمون والليمون للكبد في تخليصه من السموم المتراكمة، وخاصةً الليمون، ومع إضافة الكمون إليه، تزداد فوائده الصحية ويساعد على خسارة الوزن، وهو أمر ضروري لصحة أعضاء الجسم بشكل عام، بما فيها الكبد.

فوائد شرب الكمون والليمون والكلى

يساعد حمض الستريك الموجود بالليمون في منع حصوات الكلى، كما أن السترات التي تعتبر من مكوّنات حمض الستريك، تجعل البول أقل حمضية وقد تؤدي إلى تفتيت الحصوات الصغيرة.

إن شرب الكمون والليمون لا يمدّ الجسم بالسترات فحسب، بل يمنحه أيضاً الماء الذي يحتاجه للمساعدة في منع أو طرد الحصى.

فوائد شرب الكمون والليمون والمناعة والجهاز الهضمي

يحتوي الليمون على مستويات مرتفعة من فيتامين سي C، وهو أهم فيتامين لتقوية المناعة في الجسم.

فوائد صحية منوّعة لشرب الكمون والليمون:



- حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وجعلها أكثر شباباً ونضارة.

- علاج أمراض الجهاز التنفسي، كالتهابات الحلق أو الأعراض الناتجة من الرشح والإنفلونزا.

- حماية الجسم من السرطانات، فالليمون يحتوي على إنزيمات قادرة على إزالة السموم من الجسم وهذه السموم مرتبطة بالأورام السرطانية، ومشروب الكمون والليمون يحمي من سرطان الثدي، القولون والأمعاء.

- يعطي الجسم الشعور بالراحة والاسترخاء، فالليمون من أهم الأغذية المهدّئة للأعصاب وكذلك الكمون.

- التخلص من رائحة الفم الكريهة ومعالجة أمراض اللثة.

- مفيد للحامل وجنينها؛ فشربه يقوّي العظام لاحتوائه على الكالسيوم والفوليك، الذي يحمي الجنين من بعض التشوّهات الخلقية.

المصدر- سيدتي