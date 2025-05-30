الجمعة 2025-05-30 04:38 م
 

عاجل للمقبلين على الزواج .. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 30-05-2025 01:42 م
الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، وفق التسعيرة الثانية اليوم الجمعة، الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحُلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين – 66.80 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 64.80 دينارًا للشراء.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.20 دينارًا، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قرابة 59.10 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.50 دينارًا.



Image1_5202530134015465949927.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

أضاحي

أخبار محلية عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر

مساعدات داخل مستودعات وكالة الأونروا

أخبار محلية الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

الضفة الغربية

فلسطين عاجل وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنبني الدولة اليهودية في الضفة الغربية"

عشرة جنيه استرليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

آثار الدمار في قطاع غزة

فلسطين حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه

جانب من الأعمال

أخبار محلية استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

جيلاتين هابي كولا

منوعات تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال في أوروبا

جانب من الماراثون

أخبار محلية ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين



 
 



الأكثر مشاهدة