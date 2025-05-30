عاجل للمقبلين على الزواج .. تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين – 66.80 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 64.80 دينارًا للشراء.
كما سجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 77.20 دينارًا، فيما بلغ سعر غرام عيار 18 قرابة 59.10 دينارًا، وعيار 14 نحو 45.50 دينارًا.
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