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الأربعاء، 11-11-2020 11:15 ص

فوائد مذهلة لـ أكل قشر الليمون الأصفر والأخضر

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الوكيل الإخباري _ يعد الليمون أحد أنواع الفاكهة الحمضيّة التي يحتوي على فوائد عديدة ، ولا تقتصر فوائده على الثمار نفسها بل تحتوي القشور على فوائد عديدة قد يجهلها الكثير من الاشخاص، تعرف على فوائد تناول قشر الليمون : 

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– يعزز جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون.


– يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.


– يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي.


– يقوي وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.


– يساهم في العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.


– يقاوم التوتّر ويخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.


– يخفّف الألم.


– يعزّز فقدان الوزن.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 

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