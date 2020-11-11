فوائد مذهلة لـ أكل قشر الليمون الأصفر والأخضر

الوكيل الإخباري _ يعد الليمون أحد أنواع الفاكهة الحمضيّة التي يحتوي على فوائد عديدة ، ولا تقتصر فوائده على الثمار نفسها بل تحتوي القشور على فوائد عديدة قد يجهلها الكثير من الاشخاص، تعرف على فوائد تناول قشر الليمون :
– يعزز جهاز المناعة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من فيتامين C تفوق عصير الليمون.
– يساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات وتقي خلايا الجسم من الالتهابات والأمراض.
– يحمي الجسم من السرطان وخاصّةً سرطانات الجلد والقولون والثدي.
– يقوي وظائف الكبد الحيوية وينشط هرموناته، كما ينشّط الأعصاب والدورة الدموية.
– يساهم في العلاج والشفاء من الكثير من الأمراض كالتهاب المفاصل وهشاشة العظام وكسور العظام وغيرها.
– يقاوم التوتّر ويخفّف التعب والأرق وأعراض الاكتئاب.
– يخفّف الألم.
– يعزّز فقدان الوزن.
المصدر : الامارات نيوز
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