لماذا نرغب في تناول الأطعمة الحارة؟

الشعور بالحرارة الزائدة
الأطعمة الحارة تحفّز التعرق، مما يساعد في تبريد الجسم وتنظيم حرارته.
الحمل
الرغبة في تناول أطعمة حارة من علامات الوحم، وتحدث بسبب تغيّرات هرمونية، وتختفي عادة بعد الولادة.
الاكتئاب
مادة الكابسيسين الموجودة في الشطة تحفّز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، ما يحسن المزاج.
احتقان الأنف
الطعام الحار يساعد في فتح المجاري التنفسية، ويُستخدم الكابسيسين أيضاً في بعض بخاخات الأنف لعلاج الاحتقان.
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