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السبت، 04-03-2023 04:20 م

في اليوم العالمي للسمنة .. طبيب يوضح كيف يفقد مريض السكر وزنه؟

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الوكيل الإخباري- يعتبر مرضى السكري من أكثر الفئات التي تتضرر من السمنة، خاصة في ظل مخاطرها على الصحة وتأثيرها على الشرايين ما يهدد المرضى بالإصابة بالجلطات.

وانطلاقًا من يوم التوعية بمخاطر السمنة، اليك بعض النصائح بعض النصائح لتوعية مرضى السكري من مخاطر السمنة.

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وفي هذا الصدد، يقول الدكتور مجدي نزية، خبير التغذية في مصر ، إن السمنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض السكري، خاصة لدى أولئك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بذلك المرض المزمن، متمثل في أقارب الدرجة الأولى، كالأم والأب.


وتابع نزية: يرجع السبب الرئيسي وراء العلاقة بين المعاناة من السمنة والإصابة بمرض السكري إلى أن السمنة من شأنها العمل على إعاقة وظيفة الإنسولين في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.


ونصح خبير التغذية مرضى السكري، بتقليل مقدار السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص يوميًا، بالإضافة إلى خفض نسبة النشويات البسيطة في الطعام، من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالألياف التي تعمل على إبطاء امتصاص السكر في الدم وبالتالي تقي من ارتفاعه.


وأوصى بالالتزام ممارسة الرياضة بانتظام لدورها الكبير في حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة، فضلا عن أنها تساعد على تمثيل السكر بشكل طبيعي في الجسم، بالإضافة إلى الانتظام على الأدوية التي تساعد على انتظام مستوى السكر في الدم لأنها في الأساس تعزز امتصاص الدهون الموجودة في الجسم.

 

الكونسلتو الطبي

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