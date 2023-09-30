قبل أيام.. أعراض مبكرة تنذر بحدوث سكتة قلبية

الوكيل الإخباري- تعتبر السكتة القلبية واحدة من أخطر الحالات الطبية الطارئة، حيث يمكن ان تتسبب في وفاة الشخص في دقائق ما لم يتلقَ العلاج الطبي السريع.



ونستعرض في السطور التالية بعض العلامات التي يمكن اكتشافها قبل وقوع السكتة القلبية، والتي تساعد في التدخل الطبي السريع الذي يمكن أن ينقذ حياة الشخص المصاب، وفقًا لما نشره موقع "The Sun".



وفقًا للدكتورة كيندارون رينير، تشير هذه الأعراض إلى اقتراب حدوث سكتة قلبية مفاجئة، حيث تظهر على نحو نصف المصابين بهذه الحالة في الساعات أو الأيام أو الأسابيع القليلة التي تسبق السكتة القلبية.

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حيث أجرت الدكتورة كيندارون رينير من نظام سيدارز سيناي الصحي في لوس أنجلوس، دراسة على أكثر من 1500 شخص بالغ في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي منهم يمكن أن يشير إلى سكتة قلبية على وشك الحدوث.



وتوصلت رينير في دراستها التي نشرت نتائجها في مجلة Lancet، إلى بعض الأعراض التحذيرية التي تحمل دليلا للتنبؤ بحدوث سكتة قلبية مفاجئة وشيكة، والتي تتمثل في:



1. ضيق التنفس

كان أكثر الأعراض شيوعًا هو ضيق التنفس، حيث عانى منه نحو 41% من المرضى المشتبه بهم.

ولاحظ الباحثون أن هذا العرض يرتبط بشكل ملحوظ بالسكتة القلبية سواء لدى الرجال أو النساء.



2. ألم في الصدر

كان ألم الصدر ثاني أكثر الأعراض شيوعًا، حيث أثر على نحو ثلث المرضى المشتبه بهم مقارنة بنصف مجموعة المقارنة.



ومع ذلك، كان يرتبط بشكل كبير فقط بالرجال وليس النساء.



3. التعرق الغزير

التعرق الشديد كان أحد الأعراض الشائعة أيضًا بين مرضى السكتة القلبية، حيث ظهرت الأعراض على نحو 12% منهم مقارنة بـ 8% في المجموعة الضابطة.



وكان هذا العرض مثل ألم الصدر مرتبطًا بشكل كبير فقط بالرجال.



4. النوبات

"النشاط الشبيه بالنوبات" كان أكثر شيوعًا أيضًا بين مرضى السكتة القلبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، حيث كان يعاني منه حوالي 11% منهم مقارنة بـ 7% في المجموعة الضابطة.



وجدير بالذكر أن الغثيان والقيء والدوخة وأعراض البطن كانت أكثر شيوعًا في المجموعة الضابطة.



وبناءً على هذه الدراسة، يمكن أن يكون التعرف على هذه الأعراض المبكرة مفيدًا في التنبؤ بسكتة قلبية محتملة والحصول على العناية الطبية اللازمة بسرعة.



الكونسلتو الطبي