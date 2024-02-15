كريستال النعناع.. فوائده وأضرار الإفراط فيه

الوكيل الإخباري - كريستال النعناع، من المواد التي تمنح الجسم العديد من الفوائد، نظرًا لما يحتوي عليه النعناع من مواد غذائية تحسن من قدرات الجهاز التنفسي.



فوائد تناول كريستال النعناع

قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن كريستال النعناع عبارة عن مادة شكلها يشبه الشبة المجروشة، وتتميز بالعديد من الفوائد لصحة الجهاز التنفسي.

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وأكد استشاري التغذية العلاجية، أن كريستال النعناع يحتوي على كميات هائلة من الزيوت الطيارة، التي تعمل على تحسين عملية التنفس، لذا يتم استخدامه عند الإصابة بأدوار البرد والإنفلونزا والزكام والتهاب الجيوب الأنفية، لأنه يعمل على تفتيح الشعيرات الأنفية للحصول على تنفس أفضل.



وأضاف بهاء، أن كريستال النعناع يعد عاملًا مساعدًا جيدًا للعلاج والتخلص من دور البرد، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في العلاج.



أضرار الإفراط في تناول كريستال النعناع

أشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الإفراط في تناول كريستال النعناع يتسبب بالإصابة بالتهاب في الأغشية الأنفية، مما يؤثر سلبا على منطقة التنفس الكائنة بين الأنف والحنجرة.



ولفت إلى أن تناول كريستال النعناع بإفراط لا يؤثر سلبًا على المعدة بل يعمل على تطهيرها، بل تأثيره كله على الأنف فقط.

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