رؤية نجم سهيل في سماء الأردن بالعين المجردة بعد 15 أيلول

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، عمار السكجي، إن الحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية تُظهر أن نجم سهيل سيُشاهَد في سماء الأردن بالعين المجردة بعد 15 أيلول المقبل.





وأوضح أن نجم سهيل من أبرز النجوم الجنوبية التي حَظيت بمكانة خاصة عند العرب منذ القدم، إذ ارتبط ظهوره بعلامة تقريبية على انحسار حر الصيف وبداية اعتدال الأجواء، تمهيدًا لموسم الشتاء، وهذا جزء من التقويم النجمي.



وتُشير الحسابات الفلكية التي أجرتها الجمعية في العاصمة عمّان إلى أن نجم سهيل يمكن رصده باستخدام الكاميرات وأدوات الرصد الاحترافية ابتداءً من العاشر من أيلول، فيما يمكن رؤيته بالعين المجردة بعد الخامس عشر من الشهر نفسه، في حال توفرت الظروف الفلكية المعيارية وخُلوّ السماء من الغيوم، وفق السكجي.



وأوضح: "في سماء عمّان وضواحيها، سيتزامن شروق نجم سهيل مع شروق الشمس يوم الخميس المقبل، الموافق 28 آب، وبعد هذا التاريخ يبدأ النجم في الظهور مبكرًا قبل الشمس، حيث يصل في العاشر من أيلول إلى ارتفاع يُقارب 3.3 درجة عند شروق الشمس، ومع استمرار الأيام يتقدم ظهوره أكثر، ليبلغ ارتفاعه نحو 4.2 درجة في الخامس عشر من الشهر ذاته".



وبيّن السكجي أن مشاهدة نجم سهيل بوضوح في الأردن تُصبح ممكنة بعد منتصف أيلول، شريطة التوجه نحو الأفق الجنوبي من موقع مرتفع نسبيًا، مع صفاء الأجواء وخُلوّ السماء من الغيوم، وعندها يمكن لعشّاق السماء رصد النجم اللامع بالعين المجردة، في مشهد لطالما شكّل عند العرب دلالة على تبدّل الفصول وتغيّر المناخ.



وأشار إلى أن نجم سهيل ارتبط بالعديد من الأمثال الشعبية والقصص، وله أهمية في حسابات المواسم والملاحة عند بعض الحضارات القديمة مثل المصريين، والهنود، والصينيين، وغيرهم، مُبينًا أن النجم "ثاني ألمع نجم" في السماء ليلًا بعد نجم الشِّعرى اليمانية، وهو نجم عملاق أبيض يبتعد عن كوكب الأرض مسافة 310 سنوات ضوئية.



وأضاف: "لكون سطوع النجم وموقعه بعيدًا عن المسار الظاهري للشمس (مدار البروج)، فقد كانت له أهمية في الملاحة الفضائية، وبعض المركبات الفضائية تحمل العديد من الكاميرات وسُمّيت باسمه، وقد استخدمت موقعه مركبة مارينر 4 في عام 1964، وهي المرة الأولى التي تم فيها استخدام موقع نجم في الفضاء. كما يظهر كرمز على علم البرازيل، حيث يُرمز به إلى ولاية غوياس".



وأوضح السكجي أنه جرى تسمية غواصتين تابعتين للبحرية الأميركية باسم "كانوب" (سهيل)، فيما بنت البحرية الملكية البريطانية تسع سفن من فئة "كانوب" (سهيل) في أوائل القرن التاسع عشر، وستّ سفن حربية من الفئة نفسها دخلت الخدمة بين عامي 1899 و1902.