زلزال جديد يضرب كامتشاتكا

الوكيل الإخباري- أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، بتسجيل هزات أرضية بقوة 5.2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا.

اضافة اعلان