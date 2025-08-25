زلزال جديد يضرب كامتشاتكا

وفي 30 يوليو، شهدت كامتشاتكا زلزالا بقوة 8.8 درجة وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية، لا يكاد يشعر السكان بمعظمها فيما تتناقص كثافتها وقوتها تدريجيا.
