الإثنين 2025-08-25 08:42 ص
 

انتحار شرطي إسرائيلي واجه مقاتلي حماس في سديروت

الإثنين، 25-08-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية انتحار شرطي يعمل في قسم شرطة مدينة سديروت في غلاف غزة.اضافة اعلان


وقالت إن الشرطي المنتحر قاتل مع زملائه "لتحرير" قسم شرطة سديروت من مقاتلي حماس خلال إطلاقها عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.

وأوضحت أيضا أن الشرطي عانى من أعراض نفسية جراء مقتل زملائه في ذلك الهجوم، مشيرة إلى أن عدد المنتحرين من الأجهزة الأمنية ارتفع إلى 22 منذ مطلع العام الجاري.

ووفق إحصاءات غير رسمية وردت في وسائل الإعلام، فإن ما لا يقل عن 18 جنديا انتحروا خلال العام الماضي وحده، في حين انتحر 21 جنديا خلال العام 2024.
 
 
