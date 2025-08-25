الإثنين 2025-08-25 08:41 ص
 

بمشاركة أردنية.. اجتماع استثنائي في جدة اليوم لبحث العدوان على الفلسطينيين

جانب من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة
جانب من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة
 
الإثنين، 25-08-2025 07:49 ص
الوكيل الإخباري-   يُشارك الأردن، الاثنين، في اجتماعٍ استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحثِ العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


ويُعقد الاجتماع بهدف تنسيقِ المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخِ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، إضافةً إلى جرائمِ الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والحصار الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن القضية الفلسطينية تظلُّ القضية المركزية للمنظمة.

ويُعقد الاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ في تمام الساعة 10:30 من صباحِ الاثنين.
 
 
جانب من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة

