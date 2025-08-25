بمشاركة أردنية.. اجتماع استثنائي في جدة اليوم لبحث العدوان على الفلسطينيين

ويُعقد الاجتماع بهدف تنسيقِ المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط الرامية إلى ترسيخِ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، إضافةً إلى جرائمِ الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والحصار الإسرائيلي، فضلًا عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن القضية الفلسطينية تظلُّ القضية المركزية للمنظمة.
ويُعقد الاجتماع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويبدأ في تمام الساعة 10:30 من صباحِ الاثنين.
