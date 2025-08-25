الأونروا: نظام التعليم بغزة على وشك الانهيار التام

07:46 ص

الوكيل الإخباري- حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نظام التعليم في قطاع غزة على وشك الانهيار التام، بعد تضرر جميع مباني المدارس خلال حرب الإبادة الإسرائيلية. اضافة اعلان





وقالت الوكالة إن 9 من كل 10 مدارس في غزة، بما في ذلك مدارس الأونروا نفسها، تحتاج إلى إعادة بناء كاملة قبل أن تصبح صالحة للاستخدام من جديد.